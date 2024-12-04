拍照大解襯衫釦子… 王一博直播卻做了「這件事」 網直呼：太見外了

王一博在工作室發布的帥照中，襯衫刻意解開了幾顆釦子。(取材自微博)

憑藉電視劇「陳情令」暴紅的大陸男星王一博，近日為代言品牌香奈兒走秀，他罕見穿著粉色襯衫外搭淺色格紋外套，最吸睛的是他還戴了一串珍珠項鍊，滿滿「貴公子」形象。王一博也在現場開起直播，但直播時間只有短短2分鐘，被不少網友笑稱，「果然是省話一哥」。

王一博2021年當上香奈兒品牌大使，成為該品牌最年輕的品牌大使。他去年以一頭銀白髮亮相2024春夏巴黎時裝周，一度讓人驚艷，這次，他的造型同樣成為網友熱議焦點。

不過，有細心網友發現，王一博在工作室發布的帥照中，襯衫是刻意解開了幾顆釦子、散發濃濃賀爾蒙氣息，但到了直播時，他卻將扣子全部扣上了，讓不少網友直呼「太可惜了」、「這麼見外」。

王一博直播也成為網友熱議話題，他並沒有和一般藝人一樣主動找話題跟粉絲聊，而是靠工作人員丟粉絲的問題給他，其中，當他被粉絲問到「吃飯了沒」，王一博卻直接吐槽，「這是啥問題？」但最後還是乖乖回答，「中午喝了粥」，而被問有沒有要和彈幕網友說的，王一博也秒回「沒啥和彈幕粉絲說的」，最後直播了2分鐘就匆匆結束。