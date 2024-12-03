觀劇說影／譚松韵新劇翻車了 拖累收視的還有「大皇子」

譚松韵（左）與鄭業成（右）主演的古裝新劇「蜀錦人家」播出後收視慘澹，女神光環失靈。(取材自微博)

憑藉「錦衣之下」、「以家人之名」暴紅的女星譚松韵，近來與許凱合演「你比星光美麗」，收穫一波高人氣。她的古裝新劇「蜀錦人家」，首播後成績卻不如預期，甚至播出2天還在中國戲劇熱度榜10名之外，陸網分析除了劇情混雜落入俗套外，因劇中男配角張昊唯爆出組織賣淫與逃稅醜聞，之後劇組用AI 換臉，也拉低全劇品質。

「蜀錦人家」講述唐代益州浣花染坊的季英英(譚松韵飾演)臨危受命學得家族染色秘方，將蜀錦帶往絲綢之路，她面對外敵不卑不亢、矢志不渝堅守染色秘方，而後又不拘一格將蜀錦獨特的織染方法傳播海外，最終被大唐封為織染使的傳奇故事。 劇迷敲碗這部大女主古裝劇在9月播出，沒想到8月下旬卻爆出劇中重要男配角張昊唯涉逃稅、組織賣淫等醜聞，恐淪為劣跡藝人，讓「蜀錦人家」遭受牽連。

「蜀錦人家」延後定檔，為了年底前可以順利上檔，「蜀錦人家」把張昊唯所有片段以AI換臉的方式，改由趙華為 接演，根據劇組透露，為了趕在年底播出，只能飛速處理AI換臉一事，導致後製工作量加倍，最終只來得及精修張昊唯AI換臉部分，布景或武打特效根本沒有時間細修，導致播出後，全劇品質拉低。

另外，「蜀錦人家」首播反應不如預期，很大原因在於主角譚松韵、鄭業成角色設定了無新意，譚松韵飾演的女主角「季英英」雖然性格古靈精怪非常討喜，但是這樣的角色設定在她多部前作「錦衣之下」、「你比星光美麗」、「以家人之名」已有類似設定；而鄭業成的人設中庸，相較他在「祝卿好」面冷心熱，他在「蜀錦人家」的角色設定，卻是機智查案的好官，武打多由身邊的隨從出手，角色張力及CP感都減弱不少。