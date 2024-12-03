「恭喜這對舊人」黃子韜把徐藝洋娶回家 爽喊目標達成

黃子韜和徐藝洋領證結婚。(取材自微博)

31歲、前EXO成員黃子韜2日無預警在微博 曬照，宣布和徐藝洋已經「領證結婚」，引發大批網友湧入貼文祝福。兩人分別寫下「想談一場以結婚為目的的戀愛」、「目標已達成」。

消息一出，關鍵字「黃子韜徐藝洋結婚」立刻暴衝微博熱搜第一，網友紛紛留言祝福：「員工變成老闆娘，建議拍成連續劇」、「讓我們恭喜這對舊人」、「我靠，幸福哥」、「永遠幸福」、「okok，要幸福，工作也安排起來」、「好好好接下來該回歸工作了吧，期待你的音樂節，還有新歌」。

黃子韜從韓國回大陸發展後，走出自己的一片天。今年7月14日，他和也曾到韓國SM娛樂當練習生的徐藝洋曬出海邊親吻照，正式公開認愛。如今選擇共組家庭，有網友唱衰不看好，也有人認為他們非常登對，更有人點名鹿晗 接棒，延續黃子韜的喜氣。

之前在直播時，黃子韜表示可以請粉絲喝喜酒，「我辦婚禮時會準備2個圓桌，讓我的粉絲坐在桌子上，和我們一起吃飯，把這份幸福傳遞下去，我跟老徐（徐藝洋）說，要不這樣，1桌叫妳的粉絲，1桌叫我的粉絲，中間叫我們2個人的粉絲（CP粉）」，她回應說「你有病啊」，說到自己忍不住爆笑，這回真結婚了，粉絲都等著喝喜酒。

黃子韜是EXO4位中國成員最早結婚的，4人中吳亦凡 還在牢裡蹲，鹿晗與關曉彤戀情穩定，而張藝興影歌雙棲，主演的反詐主題電影「孤注一擲」，大賣38億人民幣。