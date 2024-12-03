我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山灣區新嘗試 55元體驗「無菜單」咖啡店

好市多玩具買了10年「孩子長大不再需要」退貨成功

「恭喜這對舊人」黃子韜把徐藝洋娶回家 爽喊目標達成

娛樂新聞組／綜合報導
黃子韜和徐藝洋領證結婚。(取材自微博)
黃子韜和徐藝洋領證結婚。(取材自微博)

31歲、前EXO成員黃子韜2日無預警在微博曬照，宣布和徐藝洋已經「領證結婚」，引發大批網友湧入貼文祝福。兩人分別寫下「想談一場以結婚為目的的戀愛」、「目標已達成」。

消息一出，關鍵字「黃子韜徐藝洋結婚」立刻暴衝微博熱搜第一，網友紛紛留言祝福：「員工變成老闆娘，建議拍成連續劇」、「讓我們恭喜這對舊人」、「我靠，幸福哥」、「永遠幸福」、「okok，要幸福，工作也安排起來」、「好好好接下來該回歸工作了吧，期待你的音樂節，還有新歌」。

黃子韜從韓國回大陸發展後，走出自己的一片天。今年7月14日，他和也曾到韓國SM娛樂當練習生的徐藝洋曬出海邊親吻照，正式公開認愛。如今選擇共組家庭，有網友唱衰不看好，也有人認為他們非常登對，更有人點名鹿晗接棒，延續黃子韜的喜氣。

之前在直播時，黃子韜表示可以請粉絲喝喜酒，「我辦婚禮時會準備2個圓桌，讓我的粉絲坐在桌子上，和我們一起吃飯，把這份幸福傳遞下去，我跟老徐（徐藝洋）說，要不這樣，1桌叫妳的粉絲，1桌叫我的粉絲，中間叫我們2個人的粉絲（CP粉）」，她回應說「你有病啊」，說到自己忍不住爆笑，這回真結婚了，粉絲都等著喝喜酒。

黃子韜是EXO4位中國成員最早結婚的，4人中吳亦凡還在牢裡蹲，鹿晗與關曉彤戀情穩定，而張藝興影歌雙棲，主演的反詐主題電影「孤注一擲」，大賣38億人民幣。

黃子韜和徐藝洋領證結婚。(取材自微博)
黃子韜和徐藝洋領證結婚。(取材自微博)

鹿晗 微博 吳亦凡

上一則

立威廉5年沒拍戲 靠當年投資房產變包租公

下一則

生孩子去了？張柏芝消失1年 粉絲秀美照懷念她

延伸閱讀

被罵「擦邊」反而更紅 吳柳芳抖音解禁 粉絲漲破630萬

被罵「擦邊」反而更紅 吳柳芳抖音解禁 粉絲漲破630萬
全紅嬋的偶像官宣結婚 黃子韜曬甜蜜照喊「目標達成」

全紅嬋的偶像官宣結婚 黃子韜曬甜蜜照喊「目標達成」
鹿晗微醺開直播 嗆黑粉比中指、說髒話 粉絲錯愕

鹿晗微醺開直播 嗆黑粉比中指、說髒話 粉絲錯愕
鹿晗喝醉直播脫序比中指 播EXO歌曲「反正李秀滿走了」

鹿晗喝醉直播脫序比中指 播EXO歌曲「反正李秀滿走了」

熱門新聞

黃曉明在「戴假髮的人」首映禮上道歉。(取材自微博)

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

2024-11-25 06:00
王鶴棣傳出與圈外女友劉藝分手，並給天價分手費。(取材自微博)

「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子

2024-11-29 19:41
天后泰勒絲榮登「21世紀最偉大流行樂歌手」亞軍。(路透資料照片)

21世紀最偉大流行歌手 泰勒絲只排第2名… 網猜冠軍是「她」

2024-11-29 01:29
羅晉和唐嫣結婚已經6年了。(取材自微博)

唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」

2024-12-02 06:00
馮紹峰主演的新電影票房翻車。(取材自微博)

馮紹峰主演新片翻車 9天票房303萬… 被吐槽「詐騙觀眾的錢」

2024-12-01 20:35
竇靖童首度舉辦個人巡迴演唱會。(取材自微博)

竇靖童開演唱會 王菲這「3個男人」都來了

2024-11-24 01:30

超人氣

更多 >
好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值

好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值
唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」

唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」
這6品牌咖啡 達人指明不推薦的理由

這6品牌咖啡 達人指明不推薦的理由
考官「吹毛求疵」？紐約路考僅半數通過 華人駕駛叫苦

考官「吹毛求疵」？紐約路考僅半數通過 華人駕駛叫苦
紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業

紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業