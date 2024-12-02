馮紹峰新歡女方真面目曝光 網勸別學「這位男星」官宣

馮紹峰。(圖／Tiffany提供)

憑藉電視劇「蘭陵王」、「知否知否應是綠肥紅瘦」走紅的中國男星馮紹峰，2021年與趙麗穎 離婚後，一舉一動仍受關注。近日，他被狗仔「推理君江小宴」拍到與女子手牽手散步，當時說女方疑似演員周麟嘉，但周麟嘉發文否認。近日馮紹峰又被拍到與女友在街上十指緊扣，正臉也清楚曝光，是一名素人。有網友以黃曉明 為例，要馮紹峰小心見光死：「最好不要官宣，結果參考曉明哥。」

馮紹峰（右）的新歡（左）真面目曝光。（取材自微博）

大陸媒體「推理君江小宴」日前先是拍到馮紹峰帶新女友逛超市，馮紹峰未曾做出任何回應。「推理君江小宴」又再公開馮紹峰與新女友深夜出門的畫面，兩人一路有說有笑，還十指緊扣，看起來相當甜蜜，等於戀情實錘了。

綜合媒體報導，女方正臉曝光，疑似是素人，身材高䠷只比馮紹峰矮半顆頭，且長相清秀，氣質出眾。消息一出，再度掀起熱議，直接衝上微博 熱搜第一。對此多數網友都給予祝福，但不免有人拿新歡與趙麗穎做比較，直言馮紹峰「再找也找不到能超越趙麗穎的」。

馮紹峰出席新戲「婚內婚外」直播活動。（取材自微博）

馮紹峰未回應新戀情，稍早出席新戲「婚內婚外」直播活動，而他與金雞獎最佳男配王千源主演的懸疑犯罪電影「金錢堡壘」，被視為2024年底最受期待的大片之一，沒想到上映後票房慘不忍睹。