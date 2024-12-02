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趙又廷「一身邋遢」同框唐嫣 網嘲：像極流浪漢

娛樂新聞組／綜合報導
趙又廷(右)一身邋遢同框唐嫣。(取材自微博)
趙又廷(右)一身邋遢同框唐嫣。(取材自微博)

人氣女星唐嫣最近與男星趙又廷合作新劇「獨身女人」，目前正如火如荼拍攝中。近日，有網友曝光路透照，只見趙又廷同樣頂著泡麵頭、落腮鬍，這次更誇張的是穿著睡衣、腳踩拖鞋就出門了，邋遢模樣被不少網友吐槽像流浪漢，還有人說，像周星馳扮演的濟公造型。

其實，趙又廷在「獨身女人」中的造型不是第一次被網友嫌醜。開機之初，趙又廷留著「泡麵頭」和落腮鬍，喜感模樣被吐槽與原著男主形象不符，有人質疑「難道是個搞笑人設？」還有人說，「我的霸總夢破碎了」。

換上一頭俐落短髮的唐嫣，也被網友嫌棄顏值大降，不如「繁花汪小姐」招牌長髮明媚動人。

從曝光的圖片可見，趙又廷疑似劇情需要，穿著睡衣套裝，外披大衣、腳踩拖鞋就出門，緊追著唐嫣腳步。而唐嫣穿著上班族套裝，兩人宛如「兩個世界」。趙又廷的邋遢模樣，也被網友直指像極流浪漢，還有人說，「乍一看以為是周星馳扮演的濟公來了」。

據悉，「獨身女人」和「玫瑰的故事」一樣，都是亦舒著作，講述唐嫣飾演的「林展翹」是一個經濟獨立的都市女性，身邊追求者眾多，她雖不排斥婚姻但不願意將就，內心一直渴望真正的愛情與純粹的婚姻，後來她與趙又廷飾演的「何德璋」認識後，開展一段愛情與事業一同成長歷練的故事，最後終於認清對方就是自己的理想伴侶。

趙又廷 周星馳 繁花

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