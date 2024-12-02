竇靖童家鄉唱媽媽「神曲」 王菲台下嗨翻 發現被拍反應太可愛

竇靖童巡迴演唱會，日前回到家鄉北京。(取材自微博)

天后王菲 的大女兒竇靖童，近日在正在舉行「狀況外」巡迴演唱會，日前回到家鄉北京開唱，媽媽王菲也親臨現場觀賞，為女兒加油打氣。竇靖童當天演唱了媽媽的經典歌曲「你快樂所以我快樂」，全場尖叫聲不斷，據悉，這首歌是王菲紀念竇靖童出生的禮物。

竇靖童巡演日前來到北京場，之前幾場演唱會，她都有翻唱歌曲，北京這場她稱因為回到家鄉，有特殊意義，因此所以選擇了「你快樂所以我快樂」，而這首歌是媽媽王菲當年紀念竇靖童出生的禮物。

她在台上演唱會時，王菲被拍到也在台下靜靜聽著，還刻意坐在較後面的位置。到了台上進行拍照環節時，王菲坐在觀眾席上被拍到開心地雙手高舉比YA，於是有觀眾們起哄喊「王菲」、「阿菲」，結果王菲就害羞地趕快趴低身體躲起來，隨後又笑容滿面起身加入大合照。有趣互動全被觀眾看在眼底。

據了解，「你快樂所以我快樂」是1997年收錄於專輯「王菲」的歌曲，2016年12月，王菲舉辦「幻樂一場」演唱會，當時才19歲的竇靖童特地上台與她合唱這首歌，一度讓觀眾嗨翻。