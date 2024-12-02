竇靖童家鄉唱媽媽「神曲」 王菲台下嗨翻 發現被拍反應太可愛
天后王菲的大女兒竇靖童，近日在正在舉行「狀況外」巡迴演唱會，日前回到家鄉北京開唱，媽媽王菲也親臨現場觀賞，為女兒加油打氣。竇靖童當天演唱了媽媽的經典歌曲「你快樂所以我快樂」，全場尖叫聲不斷，據悉，這首歌是王菲紀念竇靖童出生的禮物。
竇靖童巡演日前來到北京場，之前幾場演唱會，她都有翻唱歌曲，北京這場她稱因為回到家鄉，有特殊意義，因此所以選擇了「你快樂所以我快樂」，而這首歌是媽媽王菲當年紀念竇靖童出生的禮物。
她在台上演唱會時，王菲被拍到也在台下靜靜聽著，還刻意坐在較後面的位置。到了台上進行拍照環節時，王菲坐在觀眾席上被拍到開心地雙手高舉比YA，於是有觀眾們起哄喊「王菲」、「阿菲」，結果王菲就害羞地趕快趴低身體躲起來，隨後又笑容滿面起身加入大合照。有趣互動全被觀眾看在眼底。
據了解，「你快樂所以我快樂」是1997年收錄於專輯「王菲」的歌曲，2016年12月，王菲舉辦「幻樂一場」演唱會，當時才19歲的竇靖童特地上台與她合唱這首歌，一度讓觀眾嗨翻。
網友和粉絲們看到片段後，都表示非常感動：「祖傳粉感動哭，沒有什麼比這一刻更能表達母女情了，菲從來不對外秀自己是好母親，但是一言一行都表達了對女兒們深深的愛」、「北京唱這首歌更有意義」、「感動，從98年開始喜歡王菲，童童唱出媽媽味」、「聲音有一點王菲的味道，沒王菲的技巧，但是又多了些灑脫」。也有網友感嘆：「有生之年能看到王菲開演唱會嗎？」
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