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馮紹峰新片演詐騙犯票房翻車 網吐槽：詐騙觀眾的錢

娛樂新聞組／綜合報導
馮紹峰主演的新電影票房翻車。(取材自微博)
馮紹峰主演的新電影票房翻車。(取材自微博)

由知名男星馮紹峰、金雞獎最佳男配王千源主演的懸疑犯罪電影「金錢堡壘」，一度被視為2024年底最受期待的大片之一，沒想到上映後票房慘不忍睹，首日只有83.36萬(人民幣，下同)，9天下來也只拿到303萬，1.5億的投資可說是回收無望。

由彭發執導，王千源、馮紹峰、王麗坤、張儷、鞠婧禕、陳國坤等人參演的「金錢堡壘」，講述王千源飾演的經偵大隊隊長鄭義在調查一宗涉及數百億的股票詐騙案中，發現馮紹峰飾演的韓東川以「Dr.Han」的名義，與好兄弟成立「大金牛投顧機構」，利用直播誘導投資，做局詐騙的故事。

演技派王千源飾演的經偵隊長，顛覆傳統銀幕上的警察形象；馮紹峰隱藏身分的反差演技也讓人拍案，再加上王麗坤、張儷、鞠婧禕等女神陣容，沒想到電影不但沒有大火反而仆街。

有網友質疑該片的劇情俗套、剪輯混亂，沒有邏輯，對於懸疑犯罪類影片來說，可說是致命傷。而王千源、馮紹峰這次的表現也被吐槽「重複自我」。

還有網友直指「這部講詐騙的電影就是在詐騙觀眾的錢」、「網大(網路大電影)水平，甚至比網大還網大」。

據悉，多位一線電影院線工作者曾預測過該片票房，院線經理普遍不看好，認為該片會「周末一輪遊」，並指最終票房為400萬，如今看來，預測可說是相當準確。

演技派王千源在片中飾演經偵隊長。(取材自微博)
演技派王千源在片中飾演經偵隊長。(取材自微博)

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