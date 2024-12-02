82歲許冠文直面死亡 已交待好後事：骨灰撒在西貢大海

許冠文演「破·地獄」，也破除了自己的地獄。(取材自微博)

講述香港 殯葬業的電影「破·地獄」在港上映逾20天，票房正式突破1億港幣，登上香港影史最賣座華語電影第三名。該片主演許冠文近日受訪時直言，自己已預備好面對死亡，並叮囑家人屆時別傷心。

許冠文透露自己已安排了後事，「把我火葬，將骨灰撒在西貢大海。我從小就在西貢釣魚 ，他日化成灰後，被魚吃掉。我不需要墓地，不要跟別人爭，也不要花百幾萬買一個骨灰龕位。家人在我的死忌時去西貢，望著大海悼念便可以了」。

許冠文說，太太不贊成，他就說可拿少許骨灰製成飾物，擺放在家中紀念。「太太說沒有人會將骨灰放在家裡，但我不迷信，許冠傑也是把許冠英的骨灰安放在後花園，我們隨時可以拜祭他。」他說。

在片中扮演道士的許冠文直言這部片也破了他自己的地獄，「我認同戲中結尾那句『何必介懷什麼時候下車，不如好好欣賞沿途的風景』。時間有限，不知何時下車，我已經82歲了，時日無多，隨時下車，所以不要被內心的痛苦困擾著。」

據悉，許冠文出生於1942年，他除了是演員，更是導演、編劇、製片，並曾任香港演藝人協會創會會長。1971年，許冠文加入無線電視，主持節目「雙星報喜」。1972年主演由李翰祥導演的「大軍閥」，從此登上大銀幕。

1974年至1981年間，由他自編、自導、自演的喜劇片「鬼馬雙星」、「半斤八兩、「摩登保鏢」等電影，共五次獲得香港年度票房冠軍，三次打破華語電影票房紀錄，是香港年度票房冠軍最多的導演。