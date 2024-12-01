葉珂獨自產檢疑自導自演 網批「2周做一次」

葉珂時常口無遮攔惹禍上身。（取材自微博）

中國男星黃曉明 和網紅葉珂今年9月在微博公開發文認愛，怎料，葉珂時常口無遮攔惹禍上身，他也連帶遭受影響。近日，有網友發現黃曉明疑似刪除認愛文，兩人分手消息頻傳。日前又有狗仔爆料葉珂獨自一人到醫院產檢，對此，讓外界更加好奇兩人的感情現況，不過有網友質疑是葉珂故意找人來拍的。

黃曉明霸氣認愛官宣被發現消失了，網友紛紛猜測：和葉珂分手了嗎？ 「黃曉明刪除官宣博文」迅速登上熱搜，有不少網友紛紛恭喜黃曉明「脫離苦海，重獲新生」。雖然也有網友認為，黃曉明刪掉認愛文不代表分手，可能是他不希望再有人持續討論葉珂了，或是想轉為地下情。

知名狗仔劉大錘曾拍到葉珂在黃曉明的陪同下到醫院做產檢，不過近期兩人分手消息頻傳，29日狗仔「吃瓜少女張小寒」爆料，葉珂被路人發現挺著微微隆起的肚子，獨自去醫院產檢，但沒有看到黃曉明的身影。相關消息曝光後，網友上掀起討論：「又產檢？現在產檢2周做一次嗎？」、「戲真多」、「這也太假了，自己自導自演的戲法，太坑黃曉明了」、「路人是她找來的嗎...帶著帽子口罩誰能認出來，還是封閉場所」、「疑似葉柯自己投稿」、「你家珂又出來了，快點管管」。

黃曉明認愛葉珂後，不少網友不滿葉珂言行，認為太過「做作、裝」，網友負評不斷，也間接影響到黃曉明不惜扮醜參演的電影「戴假髮的人」，由於票房低迷，上映短短9天就慘遭下架。