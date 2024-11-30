我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯生涯出賽1798場 超越賈霸登史上第1

特斯拉Cybertruck自撞火燒車 加州4高中畢業生3死

王鶴棣遭網紅爆料 傳情斷付天價分手費 「能買半套肖戰房」

娛樂新聞組／綜合報導
王鶴棣早期和女友合照。(取材自微博)
王鶴棣早期和女友合照。(取材自微博)

憑藉電視劇「蒼蘭訣」、「以愛為營」暴紅的大陸男星王鶴棣，身邊有交往六年素人女友劉藝。但近日有網紅爆料透露王鶴棣已經恢復單身，甚至給出天價分手費。

大陸爆料網紅王大發日前在直播時透露，王鶴棣現在沒有女朋友了。另一人好奇詢問原因，提到王鶴棣在暴紅的時候都沒有分手，怎麼現在會分手呢？王大發僅透露：「據說棣棣(王鶴棣)很有良心，處了很多年，臨走的時候給了她…能買半個肖戰的家。」

25歲的王鶴棣在陸版「流星花園」中飾演「道明寺」出道，2022年憑藉仙俠劇「蒼蘭訣」飾演傲嬌大魔頭「東方青蒼（月尊）」走紅，被評為是「最帥的東方濃顏美男」。王鶴棣大學就讀西南航空專修學院，曾傳女友是同校空檢專業學生。兩人從大學就交往，她也一路陪伴他從出道以來的過程。他拍「流星花園」時，她也跟著劇組，做他最好的後盾。兩人常穿情侶鞋、拍情侶大頭貼，連紋身王鶴棣都是為了女朋友紋的，交往六年傳出分手消息，讓網友很吃驚。

王鶴棣因分手傳聞再成為微博熱搜話題人物，肖戰房子也意外衝上熱搜。陸網對爆料消息半信半疑，有人笑虧，「肖戰的房子也成一種量詞了」。

王鶴棣傳出與圈外女友劉藝分手，並給天價分手費。(取材自微博)
王鶴棣傳出與圈外女友劉藝分手，並給天價分手費。(取材自微博)

微博

上一則

青龍獎╱鄭雨盛不敢走紅毯？劈腿3女醜聞 台上突道歉

下一則

「獅子王」前傳揭血緣秘密 木法沙、刀疤竟不是親兄弟？

延伸閱讀

「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子

「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子
「川普關稅要來了」零售商年底購物季促銷新招：漲價前快點買

「川普關稅要來了」零售商年底購物季促銷新招：漲價前快點買
工作室發文出包？虞書欣挨轟「炒CP」蹭王鶴棣

工作室發文出包？虞書欣挨轟「炒CP」蹭王鶴棣
「永夜星河」丁禹兮得罪誰了？沒了助理連保安都是借的

「永夜星河」丁禹兮得罪誰了？沒了助理連保安都是借的

熱門新聞

竇靖童首度舉辦個人巡迴演唱會。(取材自微博)

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

2024-11-23 21:31
黃曉明在「戴假髮的人」首映禮上道歉。(取材自微博)

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

2024-11-25 06:00
「向太」陳嵐的華麗打扮引起不少討論。(視頻截圖)

曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石

2024-11-23 07:00
關之琳（前排左一）出席名媛邱李茂琪（左二）的生日宴，與富商舊愛馬清偉（後）及馬現任女友Winnie（前排右二）同框。（翻拍自IG）

關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬

2024-11-22 07:00
竇靖童首度舉辦個人巡迴演唱會。(取材自微博)

竇靖童開演唱會 王菲這「3個男人」都來了

2024-11-24 01:30
趙露思（左）、劉宇寧主演的「珠簾玉幕」近日迎來大結局。（取材自微博）

趙露思「珠簾玉幕」大結局惹哭觀眾… 有人氣到想給編劇寄刀片

2024-11-23 20:32

超人氣

更多 >
馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」

馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」
中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了
用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險

用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險
與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個

與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個
行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕

行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕