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黃聖依喊離婚 網友挖證據酸：戲精，演很大

娛樂新聞組／即時報導
黃聖依和楊子近日上婚變綜藝「再見愛人4」，網挖證據狠酸「換節目換人設」。（取材自微博）
黃聖依和楊子近日上婚變綜藝「再見愛人4」，網挖證據狠酸「換節目換人設」。（取材自微博）

「星女郎」、大陸女星黃聖依與富商丈夫楊子近期登上實境秀「再見愛人4」，坦露在婚姻中遇到難題，甚至萌生離婚的念頭受到不少關注，有網友卻質疑節目有劇本，並挖出夫妻兩人過往的節目互動，直言兩人是「戲精，演很大」、「一個節目換一個人設」。

黃聖依因演出周星馳電影「功夫」成為「星女郎」。她先前在「再見愛人4」中坦言，與楊子結婚17年來，她表示一直處於弱勢這一邊，沒有主導權，家庭財務皆由楊子掌控，兩人從未慶祝紀念日，自己對他人重視和認同的渴望也未曾滿足。

黃聖依在節目中選擇離婚。（取材自微博）
黃聖依在節目中選擇離婚。（取材自微博）

不過，有網友挖出兩人在另一檔夫妻綜藝中片段，楊子透露家中的錢都由黃聖依掌管，「我名下沒有，都是她的」，楊子也被揭露有4年廚師經驗，還曾在料理時笑虧黃聖依：「妳又不會做飯，妳還指揮我？」

至於兩人從未慶祝紀念日一事，黃聖依過去受訪時則表示，老公會在生日、紀念日送禮物慶祝，「每次都會，每個都不會錯過」。

同時網友也強調，夫妻兩人3年前會在節目中互躺大腿看日出，看起來相當甜蜜，如今卻要離婚，網友狠酸「一個節目換一個人設」、「不愧是專業演員」。網友也紛紛吐槽，「到底什麼才是真的」、「說不定之前也是演的，戲要做足」、「誰都不會想到影帝影后是從離婚綜藝選出來的」、「這種情況確實狠了點，但能演出這樣的人設也不錯」、「看著看著還挺入戲，差點就要上當了」。

周星馳

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