「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子

王鶴棣傳出與圈外女友劉藝分手，並給天價分手費。(取材自微博)

憑藉電視劇「蒼蘭訣」、「以愛為營」暴紅的大陸男星王鶴棣，身邊本有交往6年素人女友劉藝，近日有網紅爆料透露王鶴棣已經恢復單身，甚至給出天價分手費。

大陸爆料網紅王大發日前在直播時透露，王鶴棣現在沒有女朋友了，另一人好奇詢問原因，提到王鶴棣在爆紅的時候都沒有分手，怎麼現在會分手呢？王大發僅透露：「據說棣棣很有良心，處了很多年，臨走的時候給了她...能買半個肖戰的家。」

王鶴棣早期和女友合照。(取材自微博)

25歲的王鶴棣在陸版「流星花園」中飾演「道明寺」出道，2022年憑藉仙俠劇「蒼蘭訣」飾演傲嬌大魔頭「東方青蒼（月尊）」走紅，被評為是「最帥的東方濃顏美男」。王鶴棣大學就讀西南航空專修學院，曾傳女友是同校空檢專業學生，兩人從大學就交往，她也一路陪伴他從出道以來的過程，他拍「流星花園」時，她也跟著劇組，做他最好的後盾，2人穿情侶鞋、拍情侶大頭貼，連紋身王鶴棣都是為了女朋友紋的，交往6年傳出分手消息，讓網友很吃驚。

王鶴棣因分手傳聞再成為微博 熱搜話題人物，肖戰房子也意外衝上熱搜。陸網對爆料消息半信半疑，有人笑虧「肖戰的房子也成一種量詞了」。