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陸一線男星喝醉了？不睡覺開直播罵黑粉比中指

娛樂新聞組／即時報導
鹿晗微醺開直播被熱議。(視頻截圖)
鹿晗微醺開直播被熱議。(視頻截圖)

大陸男星鹿晗才舉辦音樂節巡演獲得好評，但近日凌晨，他微醺開直播，形象斯文秀氣的他，臉色微紅，對著鏡頭比中指說髒話，讓粉絲錯愕。

在直播過程中，鹿晗看到網友留言「初雪」，立刻秒懂粉絲心意：「她們想聽〈初雪〉的內啥。」隨即播放EXO的經典歌曲〈初雪〉，還幽默地說：「我不管SM了哈，反正李秀滿已經走了。」整首歌播放期間，他輕聲跟著哼唱，並隨音樂律動。

鹿晗微醺開直播比中指被熱議。(視頻截圖)
鹿晗微醺開直播比中指被熱議。(視頻截圖)

鹿晗直播約1個小時，由於內容充滿爭議，談到李秀滿的部分，被exo團粉覺得他陰陽怪氣談前老闆，面對有黑粉惡意評論「吸（毒）了吧」，有點醉意的鹿晗直嗆：「你敢站在我面前說話嗎？沒有這個勇氣的話別說話了」，也與他過往形象不搭，所以粉絲說他喝太多了緩頰，但他說自己沒有喝多，和粉絲解釋自己的酒量「不是一杯小麥果汁的量」，指自己喝這一點酒，完全沒有醉，放飛做自己。

鹿晗（左）直播爭議連累關曉彤（右）。（取材自微博）
鹿晗（左）直播爭議連累關曉彤（右）。（取材自微博）

鹿晗與女星關曉彤交往已有7年，11月初鹿晗在社交媒體平台轉發關曉彤新劇宣傳的文案，並配文「追劇追起來」，但沒想到，他不久後又把這條文案刪除了，引發網友猜測，「兩人感情出問題了嗎？」、「吵架了嗎？」，還有人扯上趙露思

鹿晗直播爭議連累關曉彤，她工作室微博的粉絲留言，都是叫她快和鹿晗分手，說情緒不穩酒後會亂直播的男人留不得。

鹿晗 趙露思 微博

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