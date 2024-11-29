33歲「最美千金」小腹微隆　網瘋猜：懷孕了嗎？

何超蓮日前拍影片時，被發現身形似乎有所變化。（取材自小紅書）

現年33歲、已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮，向來有著「最美千金」封號，她於2023年4月與大陸男星竇驍結婚，婚後何超蓮並沒有當起少奶奶，而是繼續積極發展自己事業。近日，她主演的電影「多想和你再見一面」傳出將於12月上映，而這也是她的第一部電影作品。

其實，何超蓮在去年結婚不久後，就傳出懷孕消息，但她以一襲超短連身裙出席活動，曬出纖腰讓懷孕傳聞不攻自破。之後，又有媒體爆料她祕密生下雙胞胎，不過消息始終未獲證實。近日，何超蓮曬出一段吃美食的畫面，讓懷孕傳聞再起。

畫面中可見，何超蓮一改平時性感穿搭 風格，而是穿了一件寬大的T恤，再加一件外套，下身則穿著寬鬆褲子。有眼尖網友發現，她似乎變胖了，不僅小腹微凸，連上圍也明顯升級，因此紛紛猜測「是不是懷孕了」、「寶寶來報到了嗎」。

另外，何超蓮主演的電影「多想和你再見一面」日前發布定檔海報與定檔預告，她還特地留言，「『多想和你再見一面』預告片終於來啦！第一次參演電影，演繹一個一直住在澳門 ，古靈精怪的女孩−姍蒂。看著自己演繹的姍蒂，真的很怪好害羞，但還是一定要去電影院 支持我喔」，該電影男主角是大陸演員此沙。