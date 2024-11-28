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工作室發文出包？虞書欣挨轟「炒CP」蹭王鶴棣

娛樂新聞組／綜合報導
虞書欣在延伸綜藝「閃耀的恒星」中，換了許多造型。（取材自微博）
虞書欣在延伸綜藝「閃耀的恒星」中，換了許多造型。（取材自微博）

中國95小花女星虞書欣丁禹兮主演的新劇「永夜星河」成爆款劇，不只多次登頂貓眼熱度冠軍、在騰訊站內熱度9天內破30000，微博開分高達9.3，一時衝上熱搜。虞書欣的工作室曬出她美照時，搭配的文字卻引爆王鶴棣粉絲怒火。而丁禹兮因不再與經理人續約，公司不再派助理，身邊的保安還是跟虞書欣借的。

綜合媒體報導，虞書欣過去與王鶴棣主演「蒼蘭訣」暴紅，兩人CP名被網友稱為是「棣欣引力」，她與丁禹兮二搭演出古裝新劇「永夜星河」再創演藝高峰，絲毫不輸由趙露思、劉宇寧主演的「珠簾玉幕」。

報導指，「永夜星河」推出延伸綜藝「閃耀的恒星」，期間更租用遊艇揚帆出海拍攝美景，又於海邊取景製造浪漫氛圍，吸引大批粉絲聞風而至追星。最後的環節是在海邊吃晚餐，劇組還請來婚禮布置的廠商，將現場布置得跟海島婚禮一般浪漫。

虞書欣在延伸綜藝中，換了許多衣服，堪稱是她的個人時裝秀。工作室特別為虞書欣拍攝一系列美照，並在微博分享寫上：「清新旖麗，斑斕多彩，時刻釋放『欣』引力」，引發王鶴棣粉絲怒火，指虞書欣綑綁王鶴棣炒CP意味明顯，也讓虞書欣、丁禹兮CP粉非常不滿：「雖然你可能沒那意思，但我覺得很膈應。」「你知道現在還是熱播期嗎？」

而丁禹兮與經理人公司合約將到期，丁禹兮可能決定不再續約，被發現每天都梳同款髮型，兼戴上黑眶眼鏡，造型完全沒大有一線男星的派頭，身邊唯一的保安，都是跟虞書欣借來的。

「欣」引力三個字引發王鶴棣粉絲怒火。（取材自微博）
「欣」引力三個字引發王鶴棣粉絲怒火。（取材自微博）

虞書欣 丁禹兮 微博

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