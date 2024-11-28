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56歲邱淑貞拜佛照曝光 網讚：美到不可思議

娛樂新聞組／綜合報導
邱淑貞現身尼泊爾參加宗教活動。(取材自微博)
邱淑貞現身尼泊爾參加宗教活動。(取材自微博)

以三級片「赤裸羔羊」走紅的邱淑貞，1999年嫁給富商沈嘉偉就淡出演藝圈，大女兒沈月遺傳了媽媽的好基因，被封為最美星二代，也開始在演藝圈活躍。不過近日有網友在尼泊爾出席法會捕捉到野生邱淑貞，形容女神身材勻稱、氣質非凡，「美到不可思議」。

綜合媒體報導，網友到尼泊爾藍毗尼「千佛寺」參加開光儀式，現場集結許多信眾，其中一個還是性感女神邱淑貞。網友在小紅書曬出野生邱淑貞照，只見她綁著包頭、身穿襯衫現身，因為保養有道，皮膚白白滑滑，身材勻稱，56歲依舊擁有神級美顏。

該網友回憶，自己看到邱淑貞就興奮到胡言亂語，提出合照時，邱淑貞一口氣就答應，大讚女神超親民。除了合照之外，網友還曬出偷拍照，只見邱淑貞坐在椅子上休息，身邊男子轉過頭和她說話，外形神似邱淑貞老公沈嘉偉。

過往，邱淑貞常現身藏傳佛教僧人聚會，與仁波切吃飯。多年前有中國媒體傳出，邱淑貞為生子繼承老公家業，曾前往尼泊爾探訪師父求生子祕方。對此，邱淑貞曾出席活動時澄清，她和老公從來就沒有強求生兒子，也沒有求神賜予，強調自己很滿足現在的生活。

邱淑貞自從嫁I.T時裝集團主席沈嘉偉後便專心做起少奶奶，照顧一家大小，篤信密宗的她一直善心爆棚，不時出錢出力支持慈善活動。

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