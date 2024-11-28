趙露思甜點店突然關閉 曾爆前員工偷轉帳、搶商標風波…

愛吃甜點的趙露思在橫店投資開了一家甜點店，不過近日傳出關閉。(取材自微博)

大陸人氣女星趙露思 除了演戲，愛吃甜點的她也在橫店投資 開了一家甜點店。近日，這家名為Rosy While的店無預警關閉，讓不少粉絲感到驚訝。據悉，該店自開幕以來即是粉絲打卡聚集地，但這裡曾發生過前員工盜轉客人的錢到自己帳戶、店名被搶先登錄註冊等糾紛。

Rosy While共有三層樓，整間店都是趙露思親自監工裝修的，相當溫馨具巧思，最重要的是布置了許多拍照景點，包括「偷偷藏不住」中露過臉的大狐狸玩偶。

其實，Rosy While最初的店名叫做「RosyWhile」，是因為店內曾爆出員工在結帳時，偷偷將客人的錢匯入自己的戶頭，雖然最後遭到開除，但該員工離職後竟在網路上創辦與趙露思相同名字的甜點店，還早先一步將店名註冊，逼得趙露思不得不改店名。

不光如此，趙露思人紅是非多，甜點店販售的36元人民幣泡芙，也曾被網友抨擊天價，暗指趙露思根本就是假借開甜點店，實際在狠撈粉絲的錢，相關話題一度登上熱搜。逼得該店出面解釋原物料成本問題，亦得不少網友力挺。

Rosy While甜點店關門雖然讓不少粉絲感到遺憾，但據了解，該店已經在成都選址，擬開設新店，消息一出讓不少粉絲相當開心。