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陳哲遠首次挑戰諜戰劇「暗夜與黎明」與聶遠飆戲

娛樂新聞組／綜合報導
「暗夜與黎明」由陳哲遠（右）、聶遠（左)領銜主演的一套以明查暗鬥的懸疑間諜。（取材自微博)
「暗夜與黎明」由陳哲遠（右）、聶遠（左)領銜主演的一套以明查暗鬥的懸疑間諜。（取材自微博)

由陳哲遠、聶遠領銜主演的中國諜戰劇「暗夜與黎明」，是一套以明查暗鬥的懸疑間諜，但又加入了商業元素為題材的電視劇，將於11月28日起在江蘇衛視開播。

「暗夜與黎明」劇情背景設定在1950年前後，描述一場震驚上海的爆炸事件使地下黨員路正陽(聶遠飾)與舊警察林少白(陳哲遠飾)首次交鋒，雙方各展所長。6年後，隨著上海的解放，路正陽成為反特戰線上的一名骨幹成員。面對嚴峻的反特鬥爭形勢，在領導的支持下，路正陽經過嚴格的篩選，大膽與被譽為「上海百事通」的舊警察林少白再次合作。

路正陽搭檔林少，兩人雖然互不信任，卻不得不攜手合作，兩人連續破獲「金庫大劫案」、「偽造假幣案」等大案，他們也從摩擦不斷到逐漸建立信任。在路正陽的影響下，林少白逐漸找回了「要做這個城市的銅牆鐵壁」的從警初心，最終從一名舊警察蛻變為光榮的人民公安。而路正陽則在林少白的影響下，解開了隱藏多年的心結。

新快報報導，陳哲遠首次挑戰諜戰劇，他飾演的林少白，是一名鬼馬精明的租界警察，聰明伶俐且機靈世故，被稱為「上海百事通」。聶遠飾演一名經驗豐富的中共老特工，性格冷面剛正、果斷利落，擅長掌控全局，精通特工手段，並且身手不凡。

 「暗夜與黎明」也匯集了邢菲、姚安娜等多位新生代演員，以及王志文、倪大紅、王勁松等實力派「老戲骨」。

姚安娜 間諜 中共

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