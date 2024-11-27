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吳君如嬌嗔「再瘋狂一次」李安露出害羞表情

記者陳建嘉／綜合報導
吳君如（中）在金馬慶功宴上開心挽著李安（左）和金馬執委會主席李屏賓合照。(圖／甲上提供)
吳君如（中）在金馬慶功宴上開心挽著李安（左）和金馬執委會主席李屏賓合照。(圖／甲上提供)

香港喜劇電影「我談的那場戀愛」以搞笑浪漫的「網戀詐騙」引發共鳴，在香港口碑爆棚；電影在台舉辦特映會，也獲一致好評，13歲小影后林品彤觀影後大讚：「很喜歡劇情中的驚喜反轉。」

女主角吳君如上周旋風赴台19小時參加金馬獎，在慶功宴上和導演李安、金馬執委會主席李屏賓相見歡。由於2007年吳君如與李安合頒金馬影帝前上演經典「撕信封」橋段，當時她不斷跟李安說：「你瘋狂一次好嗎？」時隔17年後吳君如重現該台詞，高呼：「我們再瘋狂一次吧！」讓李安露出害羞表情。

吳君如更把握機會向大導演李安毛遂自薦，希望將來能演出李安導演的作品，李安秒答應：「會的。」但搞笑表示前提要她再拿一座金馬獎。

導演何妙祺、監製陳慶嘉、美術總監莫少宗、剪接師杜師頌赴台出席金馬座談，透露當初關於情騙集團的田野調查其實是取材自劉寶傑主持的「關鍵時刻」。陳慶嘉妙語如珠表示自己是「關鍵時刻」的忠實粉絲，笑說：「是寶傑告訴我的！有次節目解構亞洲區詐騙集團的運作，就有提到劇本創作來自台灣，騙子在緬甸KK園。」共同編劇何妙祺、陳慶嘉以此為立基點，發想出片中詐騙集團的辦公室。

雖然該片成功拿到「首部劇情電影計劃」800萬港幣資金支持，仍不足以負擔吳君如的片酬和金獎幕後團隊的酬勞，導演何妙祺很感謝監製陳慶嘉不斷刷人情卡，甚至吳君如也願意不收片酬演出，票房理想再分紅。

吳君如（左）、張天賦主演浪漫喜劇「我談的那場戀愛」以網戀詐騙題材引發觀眾共鳴。(...
吳君如（左）、張天賦主演浪漫喜劇「我談的那場戀愛」以網戀詐騙題材引發觀眾共鳴。(圖／甲上提供)
吳君如在「我談的那場戀愛」展現精湛演技。(圖／甲上提供)
吳君如在「我談的那場戀愛」展現精湛演技。(圖／甲上提供)

詐騙集團 香港 緬甸

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