吳君如嬌嗔「再瘋狂一次」李安露出害羞表情
香港喜劇電影「我談的那場戀愛」以搞笑浪漫的「網戀詐騙」引發共鳴，在香港口碑爆棚；電影在台舉辦特映會，也獲一致好評，13歲小影后林品彤觀影後大讚：「很喜歡劇情中的驚喜反轉。」
女主角吳君如上周旋風赴台19小時參加金馬獎，在慶功宴上和導演李安、金馬執委會主席李屏賓相見歡。由於2007年吳君如與李安合頒金馬影帝前上演經典「撕信封」橋段，當時她不斷跟李安說：「你瘋狂一次好嗎？」時隔17年後吳君如重現該台詞，高呼：「我們再瘋狂一次吧！」讓李安露出害羞表情。
吳君如更把握機會向大導演李安毛遂自薦，希望將來能演出李安導演的作品，李安秒答應：「會的。」但搞笑表示前提要她再拿一座金馬獎。
導演何妙祺、監製陳慶嘉、美術總監莫少宗、剪接師杜師頌赴台出席金馬座談，透露當初關於情騙集團的田野調查其實是取材自劉寶傑主持的「關鍵時刻」。陳慶嘉妙語如珠表示自己是「關鍵時刻」的忠實粉絲，笑說：「是寶傑告訴我的！有次節目解構亞洲區詐騙集團的運作，就有提到劇本創作來自台灣，騙子在緬甸KK園。」共同編劇何妙祺、陳慶嘉以此為立基點，發想出片中詐騙集團的辦公室。
雖然該片成功拿到「首部劇情電影計劃」800萬港幣資金支持，仍不足以負擔吳君如的片酬和金獎幕後團隊的酬勞，導演何妙祺很感謝監製陳慶嘉不斷刷人情卡，甚至吳君如也願意不收片酬演出，票房理想再分紅。
上一則
前總統柯林頓跑去看泰勒絲演唱會 見識了天后魅力
下一則
FB留言