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41歲陳妍希精修美照對比生圖 粉絲讚嘆氣質突出

記者陳建嘉／即時報導
陳妍希的精修美圖相當完美。(摘自微博)
陳妍希的精修美圖相當完美。(摘自微博)

41歲陳妍希主演「那些年，我們一起追的女孩」沈佳宜一角走紅，成為初戀系女神，2016年與中國男星陳曉結婚之後，事業重心轉往大陸，近年婚變消息頻傳，但她與陳曉都沒有回應，陳妍希先前完全專注工作，剛拍完新戲「狙擊蝴蝶」，就馬不停蹄拍攝新節目，被路人捕捉到側拍生圖，雖與官方宣傳「精修美照」出現一些落差，但是狀態仍非常好。

陳妍希參加節目「山水間的家」到江西贛州拍攝，體驗傳統文化，從官方曬出的照片中，在這些精修美照的加持之下，她穿上螢光黃的罩衫搭配T恤以及黑褲，打造出休閒又亮眼的造型，而她也在微博分享預告片，感性透露：「在楊村村實現了小時候砌牆的夢想，很開心的旅程！」吸引粉絲留言大讚：「好美呀妍希」、「姸希的開心旅遊」、「好開心，很棒的旅程」。

有網友曬出陳妍希一些側拍畫面，只見她在沒有任何修圖狀態之下，雖然和官方精修圖出現一點小落差，但整體狀態看起來還是相當不錯，網友分析：「陳妍希雖說個子不高，五官也並非令人驚艷，然而氣質獨特，在人群中還是格外顯眼」，並表示穿著螢光罩衫，如果皮膚不夠白皙，外型不夠有氣質很有可能難以駕馭衣服，不過節目播出後完全證明了陳妍希沒有被吃掉，依舊無比亮眼。

陳妍希的精修美圖相當完美。(摘自微博)
陳妍希的精修美圖相當完美。(摘自微博)
陳妍希被路人拍攝的私下狀態一樣棒。(摘自微博)
陳妍希被路人拍攝的私下狀態一樣棒。(摘自微博)

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