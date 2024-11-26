「什麼樣的男人都試過」… 62歲香江第一美人小鮮肉伴遊

關之琳飛日視察別墅興建狀況。（取材自Instagram）

現年62歲的香港 「大美人」關之琳年輕時有「香江第一美人」之稱，曾被封為電眼美人、富商殺手，2015年與台灣企業家陳泰銘情斷後，過著充實的單身生活。不過她日前卻被網友目擊現身日本機場，且身旁還站著一名高帥的小鮮肉，感情近況意外掀起網友討論。

關之琳現蹤日本機場被捕捉，小鮮肉同行。（取材自小紅書）

日前有網友在香港羽田機場取行李處偶遇關之琳，只見她戴著口罩 、身穿黑色羽絨外套，下半身搭配牛仔褲。據網友表示，當時關之琳身邊站著一位高大「小鮮肉」，同樣穿著黑色上衣及牛仔褲，目測身高應有180公分，貼心替關之琳拿行李，兩人不時互有交流，引來網友關心。其後關之琳也在Instagram分享在北海道二世古的照片，有估計此次，她是到當地為房產業務監察及做宣傳。

關之琳飛日視察別墅興建狀況。（取材自Instagram）

關之琳早期不僅與多位男星、富商傳緋聞 ，1981年和認識兩個月的富商王國旌，在拉斯維加斯閃婚，但僅維持九個月就離婚，2007年傳出密戀台灣國巨董事長陳泰銘，2015年傳出情變，她自爆不是分手是離婚，震驚演藝圈。關之琳曾在節目「今夜不設防」提到感情生活，坦言什麼樣的男人都試過，「有女朋友的男人我試過，結過婚的男人我也試過，我什麼都試過，什麼都做過，結婚離婚我都試過」。