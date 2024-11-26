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黃曉明道歉沒用 「戴假髮的人」票房慘 上映9天就下檔

娛樂新聞組／綜合報導
黃曉明在「戴假髮的人」首映禮上道歉。(取材自微博)
黃曉明在「戴假髮的人」首映禮上道歉。(取材自微博)

中國男星黃曉明主演的新片「戴假髮的人」上映逾一周了，沒想到票房、口碑悽慘，24日更被發現已經悄悄從院線下檔。據悉，該片上映9天累計票房約只有400多萬元人民幣（約55萬多美元），高達1億元人民幣的投資可說是回本無望。

黃曉明今年9月發文認愛小15歲的網紅葉珂，但不久後女方陸續爆出品牌抄襲、批評伍佰和陶喆的歌「猥瑣」、整形，連過往婚姻情史也被挖出，一連串的爭議令葉珂宣布退出網路。但黃曉明的感情私生活還是影響到了他的事業。

前不久，他顛覆形象、企圖轉型的電影「戴假髮的人」上映，首映禮上，黃曉明鞠躬近30秒向大家道歉，表示很擔心因為自己的事情耽誤了電影的效果。沒想到還是影響到了票房，不少網友表示，票房慘是因為黃曉明近日緋聞實在太敗好感了，讓人提不起興趣看他的電影。

還有人說，黃曉明這部電影之所以這麼慘，不是他的演技問題，只怪他沒擔當，如果早點出來處理與葉珂的事，早點分手平息民憤，結果也不可能變成這樣。

此外，有網友近日在高鐵上偶遇黃曉明，還曬出兩人合照。不過，黃曉明肉眼可見的憔悴了不少，不知道是因為忙於電影路演，還是受到近日種種風波的影響。

有網友曬出和黃曉明(右)的合影。(取材自微博)
有網友曬出和黃曉明(右)的合影。(取材自微博)

其實，黃曉明近年的票房號召力明顯下滑，比起他早年的代表作「大漢天子」、「新上海灘」、「中國合夥人」等，近兩年的「玫瑰之戰」、「潛行者」、「最後的真相」，口碑、熱度一般，甚至未能讓觀眾留下深刻印象。

黃曉明 投資 緋聞

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