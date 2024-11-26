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誰說沒CP感？趙露思同框「戀人」彭冠英 網讚：太甜了

娛樂新聞組／綜合報導
趙露思（左）與彭冠英（右）同框大笑畫面曝光，滿滿CP感。（取材自微博）
趙露思（左）與彭冠英（右）同框大笑畫面曝光，滿滿CP感。（取材自微博）

中國人氣女星趙露思二搭劉宇寧的電視劇「珠簾玉幕」日前收官，悲傷大結局讓不少觀眾哭翻，因此將注意力轉移到她正在拍攝的新劇。近日，趙露思與彭冠英合作的現代劇「戀人」正如火如荼拍攝中，從路透照可見，趙露思的新造型溫柔優雅，美出新高度，但有網友擔心，38歲的彭冠英和25歲的趙露思CP感不足，隨著兩人最新的同框照曝光，似乎解除了這個危機。

「戀人」講述家境不好的「阮妤」（趙露思飾），在25歲研究生畢業那一年，為了接爺爺來北京一起生活，拚命打工賺錢，在做兼職家教的那棟別墅裡，她遇見了即將結婚的「滕翊」（彭冠英飾），兩人產生惺惺相惜之情，但懸殊的身分和各自境遇，讓他們漸行漸遠。

趙露思被拍到騎著腳踏車的畫面。（取材自微博）
趙露思被拍到騎著腳踏車的畫面。（取材自微博）

從先前曝光的照片可見，打扮低調的趙露思甜美不減，但彭冠英帶有捲度的微長髮，被網友認為「既老氣又有年代感」，絲毫沒有「玫瑰的故事」中的菁英帥勁，並質疑兩人CP感不足。有網友甚至調侃，「趙露思怎麼咖愈大搭檔的男人愈老」。

不過，隨著最新同框畫面曝光，只見兩人在河邊散步，彭冠英拿起手機給趙露思看了看，兩人雙雙大笑，趙露思正好對著鏡頭露出明媚笑容，彭冠英則是側臉入鏡，兩人甜蜜氛圍讓CP感狂飆，引得不少網友大讚「太甜了」、「簡直不要太搭」。

趙露思

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