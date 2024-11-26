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被壓跪在地上…「TFBOYS」13歲師弟疑遭霸凌 母：只是嬉鬧

娛樂新聞組／綜合報導
13歲的魏子宸是TFBOYS的師弟。(取材自微博)
13歲的魏子宸是TFBOYS的師弟。(取材自微博)

由王俊凱、王源與易烊千璽組成的偶像男團TFBOYS，自2013年出道後火速暴紅，如今三人在娛樂圈各自擁有一片天。TFBOYS經紀公司「時代峰峻」近年陸續推出「時代少年團」、「T.O.P登陸少年」等男團，但近日卻爆出旗下第四代練習生魏子宸疑似遭到校園霸凌，相關訊息引發網友震驚。

13歲的魏子宸是時代峰峻第四代公開亮相的練習生，長相斯文秀氣的他曾發表作品「螢火(live)」，吸引不少粉絲關注。

近日，網上流出一段疑似魏子宸遭到同學霸凌的影片，畫面中可見，魏子宸被一名身材高胖的同學用手強壓著，只能跪趴緊貼著椅子，過了好半天對方才鬆手，魏子宸於是撿起一旁的書包起身，全程未說一句話。不過，疑似霸凌影片目前已被刪除。

不僅如此，還有粉絲挖出學校的牆上有各種辱罵魏子宸的塗鴉和文字，包括「魏子宸孔雀男」、「魏子宸是一個沒用的費（廢）物」、「魏子宸4」等。也有網友公開魏子宸平時當練習生的影片中，手上竟有許多不明傷口。

相關影片震驚不少網友，紛紛喊話魏子宸的經紀公司時代峰峻站出來為他討說法。針對質疑，魏子宸的母親在微博中發文澄清，兒子只是與其他同學互相嬉鬧，並非校園霸凌。她表示，幾名同學平時關係良好，沒有矛盾。至於魏子宸手臂上的傷痕，是因為過敏體質導致的自我抓傷。魏母呼籲網友停止散播不實消息，保護未成年人的隱私。

對於魏子宸母親的回應，許多網友表示懷疑，認為影片中的行為顯然超過了正常嬉鬧的範疇，嚴正呼籲學校和家長積極介入，嚴肅處理校園霸凌事件，保護受害者的權益。據悉，整起事件目前正在調查中。

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