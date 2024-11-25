我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

準財長貝森特：將優先推動川普的減稅承諾

波音DHL貨機墜毀立陶宛民宅 烈焰釀1死2傷

譚詠麟因病取消個唱 網怒：晚上開唱下午才通知 把人當傻子？

娛樂新聞組／綜合報導
譚詠麟因病取消個人演唱會，但有觀眾不滿退票賠償事宜。(取材自微博)
譚詠麟因病取消個人演唱會，但有觀眾不滿退票賠償事宜。(取材自微博)

香港資深藝人譚詠麟自稱「永遠25歲」但他實際年齡已經74歲了。這段時間，他在內地多個城市舉辦巡演，日前來到惠州站，卻傳出喉嚨發炎，不得不取消演出。不過，當晚的場次卻到下午才通知，有觀眾質疑「機票和住宿不賠嗎？」甚至有人打車到了現場才知道已經取消。

譚詠麟因病取消演唱會，他特地錄了一短影片向歌迷道歉，片中他聲音沙啞，說不到幾句便咳嗽，而且模樣有點憔悴，他說，「非常抱歉，我前一晚在台上已經盡力練了，但練了一個多小時，是沒有一首歌是成功的，玩是可以，但在專業角度上來說，我們是過不了自己那關，所以希望大家見諒。」關於退票的相關事宜，譚詠麟叫大家留意官方網站安排。

譚詠麟之後也發文詳細交代，「其實上個星期在衢州演出到大約一半時，因為當天氣突然間降溫和很大風，而且跳完舞之後全身濕透在台上著涼後就開始咳了；下半場更咳得厲害，當晚就已經沒有去慶功宴。」

雖然親自拍片道歉並交代可退票，但退票公告當中寫道，「針對自惠州以外地區前來觀看本場演出的觀眾（僅限於已申請退票的觀眾，選擇保留訂單不在補償範圍內）」卻引來許多觀眾不滿，紛紛表示，「譚詠麟我真服了你，晚上的演唱會下午發通知？把人當傻子啦？」、「就退票？我的來回機票住宿酒店呢？ 」、「這不是逼著退票嗎，不退的話不補償路費和酒店費？」

但也有觀眾體諒表示，「大家都不希望發生這樣的事情，不知道你有沒有看視頻，他自己也很失落也很無語，也抱著真摯的態度在道歉，而且他確實是因為身體不舒服，理解一下吧」。

機票 香港

上一則

金馬61／施名帥奪男配 老婆哭2小時 比他還激動

下一則

金馬61╱被爆想退休？張艾嘉：演戲已50幾年 重點轉幕後

延伸閱讀

不顧街頭暴動 加拿大總理在泰勒絲演唱會熱舞挨轟

不顧街頭暴動 加拿大總理在泰勒絲演唱會熱舞挨轟
前勞長許銘春演唱會高歌 黃國昌爆356萬全民埋單

前勞長許銘春演唱會高歌 黃國昌爆356萬全民埋單
周湯豪演唱會 心繫12強賽 大喊中華4：0全場嗨爆

周湯豪演唱會 心繫12強賽 大喊中華4：0全場嗨爆
勞動部再爆爭議 藍議員控許銘春、謝宜容涉挪用特支費

勞動部再爆爭議 藍議員控許銘春、謝宜容涉挪用特支費

熱門新聞

竇靖童首度舉辦個人巡迴演唱會。(取材自微博)

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

2024-11-23 21:31
林更新（左）在「玫瑰的故事」中飾演劉亦菲的學長，也是她的前夫。（取材自微博）

劉亦菲二搭「前夫」他為新劇爆瘦13公斤

2024-11-20 07:00
關之琳（前排左一）出席名媛邱李茂琪（左二）的生日宴，與富商舊愛馬清偉（後）及馬現任女友Winnie（前排右二）同框。（翻拍自IG）

關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬

2024-11-22 07:00
「向太」陳嵐的華麗打扮引起不少討論。(視頻截圖)

曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石

2024-11-23 07:00
「胡歌前女友」薛佳凝被爆有新戀情。（取材自微博)

胡歌重傷時不離不棄 曾出家女星爆新戀情網叫好

2024-11-22 19:30
趙露思（左）、劉宇寧主演的「珠簾玉幕」近日迎來大結局。（取材自微博）

趙露思「珠簾玉幕」大結局惹哭觀眾… 有人氣到想給編劇寄刀片

2024-11-23 20:32

超人氣

更多 >
風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響

風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響
吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質

吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質
范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳

范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳
401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了
台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」

台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」