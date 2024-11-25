梁洛施單身13年終有新戀情？被曝牽手大9歲「演藝圈才子」

梁洛施疑似傳出新戀情。(取材自微博)

36歲香港 女星梁洛施，曾和香港首富李嘉誠的小兒子李澤楷交往四年，未婚生下三子，但2011年宣布分手。分手13年以來，梁洛施將全部心力放在三個小孩身上，幾乎沒有緋聞 。近日，梁洛施被網友發現和45歲的導演兼演員馬浴柯牽手，疑似有了新戀情。

梁洛施曾在談話性節目上提到，不後悔當初的選擇，並坦言「再選一次，我還是這樣選」，被問到是否想找個「好郎君」時，她表示，三個兒子都希望媽媽可以去談戀愛，如今似乎迎來了愛情。

近日，有網友在北京順義的咖啡 店巧遇梁洛施，她的身邊坐著留有中長髮的神祕男子。兩人一邊喝咖啡一邊聊天。不久後，兩人打算離開，沒想到他們居然牽起了手。

有眼尖網友認出，這名男子正是演藝圈有名的才子馬浴柯。據悉，45歲的馬浴柯比梁洛施大了9歲，他曾演過張紀中版「天龍八部」、「貞觀長歌」、「巾幗大將軍」等電視劇，以及「掃毒」、「唐人街探案」等電影，這兩年升格導演，自導自演「怒潮」、「重生」，成績不俗。

這段緋聞曝光後，馬浴柯和梁洛施兩位當事人目前沒有回應，不過網友們紛紛獻上祝福，「好有氣質的梁洛施，即使真的有戀情也正常呀」、「郎才女貌，才子佳人」、「勇敢追求真愛吧」。