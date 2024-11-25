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甄子丹攜「葉問」搭檔以一打百 香港一姐驚喜現身預告

記者陳建嘉／綜合報導
甄子丹主演新片「誤判」以一打百。(圖／華映提供)
甄子丹主演新片「誤判」以一打百。(圖／華映提供)

「葉問」黃金拍檔再度合作，由監製黃百鳴及甄子丹推出的香港電影「誤判」，由甄子丹執導並領銜主演，故事靈感來自香港的真實案例，甄子丹為了正義，上演以一打百的精采動作畫面，讓影迷直呼超級期待。

甄子丹在「誤判」中面臨全新挑戰，首度演出律政題材，挑戰檢察官的角色，他扮演的檢察官曾經擔任過警察，不但擁有「言值」，出口便可以流暢講出法律條文，更有高度的「武力值」，可以保護自己和民眾。在曝光的預告中，只見他扮演的檢察官為了追查真相，不但唇槍舌劍維護公理，更不時面對武力威脅，甚至上演人一打百的精采動作場面。

自導自演的甄子丹說：「怎麼讓動作場面更加令觀眾難忘，怎麼讓觀眾從拳腳中感受到角色的情緒和劇情的緊迫，是這個階段我最想做好的事。」

而預告中另一個大驚喜，便是公布了精采演出陣容，包括型男張智霖和新生代人氣演員張天賦之外，更有金獎得主許冠文、吳鎮宇也現身，還有已久未演出的香港一姐級巨星「阿姐」汪明荃，氣勢萬千地出現在預告中。

電影「誤判」故事描述青年馬家杰在一無所知的情況下被指控販賣毒品，他的辯護律師表面正義，實則誤導馬家杰認罪，好換取真兇無罪釋放。曾是警察的檢察官霍子豪（甄子丹飾）發現當中端倪，毅然以一己之力暗中調查，並愈揭發現內幕愈深，此案的背後牽涉一個龐大的犯罪集團。霍子豪不惜以自己的職業和生命安全，堅持還無辜者清白，以真相將罪犯繩之於法，守住律政司的公信力和法律的威嚴，同時避免一次重大的誤判。

「阿姐」汪明荃意外出現在預告中，讓粉絲驚喜。(取材自微博)
「阿姐」汪明荃意外出現在預告中，讓粉絲驚喜。(取材自微博)

甄子丹 香港 毒品

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