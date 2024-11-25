我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

準財長貝森特：將優先推動川普的減稅承諾

波音DHL貨機墜毀立陶宛民宅 烈焰釀1死2傷

劉亦菲「南煙」遲未播 女配闢謠「加戲」：不背這鍋了

娛樂新聞組／綜合報導
張含韻否認在「南煙齋筆錄」中為自己加戲。(取材自微博)
張含韻否認在「南煙齋筆錄」中為自己加戲。(取材自微博)

「神仙姐姐」劉亦菲回歸小螢幕的第一部作品「南煙齋筆錄」，自從2018年殺青至今，一直未能開播，據傳原因是版權問題。近日，「南煙齋筆錄」突然引起關注，原來是劇中演員張含韻在微博發文，否認自己在「南煙齋筆錄」中加戲，稱自己並不是女二號，戲分也是在劇組殺青之前一個月就殺青了。此番言論引發網友熱議。

張含韻寫道，「『南煙』不是女二，沒加過戲，我的戲分在全組殺青前一個月就正常殺青了。雖然謠言止於智者，但這戲要不播，那些聽風就是雨的謠言它就能肆無忌憚的滋生在每個暗處角落。那是一次很珍貴的經歷，也是所有主創們的心血，今天又刷到某些無中生有言論，也這麼些年了，算了，這鍋我不背了，謝謝」。

「南煙齋筆錄」是一部民國奇幻劇，除了女主劉亦菲、男主井柏然，其他演員還包括魏大勛、張含韻、劉敏濤等人。

但該劇拍攝期間，劉亦菲曾兩度發文「內涵」劇組，其中一則還特別強調，「還能不能好好拍完戲了，我多想好好把戲拍完啊」。一時間關於劇組演員加戲，影響整部劇進度的傳聞被傳開，而被指女二的張含韻自然成了網友質疑焦點。

但多年過去了，張含韻始終沒有正面回應過相關話題，直到近日才發文闢謠。

有網友分析，「南煙齋筆錄」遲遲未播，網友難免找一個情緒宣洩口，而張含韻莫名成為目標。但她最近「不想背鍋」了，於是發文自清。

據悉，「南煙齋筆錄」已經改名為「一曲三笙」，集數也從70集刪減到了55集。

劉亦菲 微博

上一則

川普當選 名嘴艾倫傳賣豪宅 偕妻赴英不再回美

下一則

金馬61╱大陸導演婁燁拿兩大獎 陸網讚金馬格局

延伸閱讀

劉亦菲「南煙齋筆錄」再成焦點… 女配闢謠「加戲」傳聞

劉亦菲「南煙齋筆錄」再成焦點… 女配闢謠「加戲」傳聞
劉亦菲二搭「前夫」林更新 他為戲爆瘦13公斤畫面曝光

劉亦菲二搭「前夫」林更新 他為戲爆瘦13公斤畫面曝光
劉亦菲二搭「前夫」他為新劇爆瘦13公斤

劉亦菲二搭「前夫」他為新劇爆瘦13公斤
河北女大生酷似劉亦菲被瘋狂圍觀 視頻千萬播放量比明星火

河北女大生酷似劉亦菲被瘋狂圍觀 視頻千萬播放量比明星火

熱門新聞

竇靖童首度舉辦個人巡迴演唱會。(取材自微博)

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

2024-11-23 21:31
林更新（左）在「玫瑰的故事」中飾演劉亦菲的學長，也是她的前夫。（取材自微博）

劉亦菲二搭「前夫」他為新劇爆瘦13公斤

2024-11-20 07:00
關之琳（前排左一）出席名媛邱李茂琪（左二）的生日宴，與富商舊愛馬清偉（後）及馬現任女友Winnie（前排右二）同框。（翻拍自IG）

關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬

2024-11-22 07:00
「向太」陳嵐的華麗打扮引起不少討論。(視頻截圖)

曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石

2024-11-23 07:00
「胡歌前女友」薛佳凝被爆有新戀情。（取材自微博)

胡歌重傷時不離不棄 曾出家女星爆新戀情網叫好

2024-11-22 19:30
趙露思（左）、劉宇寧主演的「珠簾玉幕」近日迎來大結局。（取材自微博）

趙露思「珠簾玉幕」大結局惹哭觀眾… 有人氣到想給編劇寄刀片

2024-11-23 20:32

超人氣

更多 >
風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響

風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響
吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質

吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質
范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳

范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳
401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了
台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」

台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」