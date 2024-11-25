劉亦菲「南煙」遲未播 女配闢謠「加戲」：不背這鍋了

張含韻否認在「南煙齋筆錄」中為自己加戲。(取材自微博)

「神仙姐姐」劉亦菲 回歸小螢幕的第一部作品「南煙齋筆錄」，自從2018年殺青至今，一直未能開播，據傳原因是版權問題。近日，「南煙齋筆錄」突然引起關注，原來是劇中演員張含韻在微博 發文，否認自己在「南煙齋筆錄」中加戲，稱自己並不是女二號，戲分也是在劇組殺青之前一個月就殺青了。此番言論引發網友熱議。

張含韻寫道，「『南煙』不是女二，沒加過戲，我的戲分在全組殺青前一個月就正常殺青了。雖然謠言止於智者，但這戲要不播，那些聽風就是雨的謠言它就能肆無忌憚的滋生在每個暗處角落。那是一次很珍貴的經歷，也是所有主創們的心血，今天又刷到某些無中生有言論，也這麼些年了，算了，這鍋我不背了，謝謝」。

「南煙齋筆錄」是一部民國奇幻劇，除了女主劉亦菲、男主井柏然，其他演員還包括魏大勛、張含韻、劉敏濤等人。

但該劇拍攝期間，劉亦菲曾兩度發文「內涵」劇組，其中一則還特別強調，「還能不能好好拍完戲了，我多想好好把戲拍完啊」。一時間關於劇組演員加戲，影響整部劇進度的傳聞被傳開，而被指女二的張含韻自然成了網友質疑焦點。

但多年過去了，張含韻始終沒有正面回應過相關話題，直到近日才發文闢謠。

有網友分析，「南煙齋筆錄」遲遲未播，網友難免找一個情緒宣洩口，而張含韻莫名成為目標。但她最近「不想背鍋」了，於是發文自清。

據悉，「南煙齋筆錄」已經改名為「一曲三笙」，集數也從70集刪減到了55集。