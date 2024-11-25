演「小巷人家」頻被罵上熱搜 郭曉東：我很享受

郭曉東在「小巷人家」中的角色，多次被觀眾罵上熱搜。(取材自微博)

年代劇「小巷人家」播出後，郭曉東飾演的「莊超英」多次被觀眾罵上熱搜，近日，頻頻替劇中角色向大家道歉的「道歉專業戶」郭曉東，分享了內心感受。

揚子晚報報導，繼「新結婚時代」的鳳凰男何建國後，郭曉東又在「小巷人家」出演了窩囊愚孝的莊超英，這是全劇被罵的最多的一個角色，被網友戲稱為「孝莊」。郭曉東曾發長文談到這一事情，怒罵莊超英「可恨、窩囊、愚昧、死腦筋」。最後他不僅向劇中的妻子「黃玲」致歉，也向生活中的妻子程莉莎致歉。

一方面，作為第一批參與高考 閱卷的教師，莊超英重視教育，無償為院裡的孩子們輔導功課；另一方面，他對父母的無條件服從、對妻子的忽視呈現出其懦弱、保守、愚孝的性格特質。

郭曉東表示，「現在網友對於莊超英最大的不滿意就是他的愚孝，我覺得任何事情都要有原則、有底線，善良可以，但是善良要帶有鋒芒。孝順也有一定的方式，像莊超英這樣對父母沒有底線和原則確實不值得推崇」。

角色不討喜，但郭曉東坦然接受，在微博 領取「孝莊」稱號，還下場做了表情包，調侃自己在「窩裡橫」賽道的「江山」愈來愈穩。

面對這個角色所引起的爭議，郭曉東表示創作的過程充滿享受， 「我很喜歡這個角色，我不會在意別人對這個角色怎麼解讀。作為一個職業演員，有沒有更好的去完成這個角色，我覺得這個是重要的。所以這個角色對我一點兒壓力都沒有，我一直享受其中，我特別享受飾演這個角色的過程」。

郭曉東也把莊超英看成自己的一面鏡子。從中看到很多自己的不足，希望能做出及時正確的調整。

出道以來飾演了不少「鳳凰男」角色，郭曉東並不介意所謂的「重複」。在他看來，每個角色有不同的特點和人物性格，「只要這個人物夠豐滿，有個性，或者是有厚度，我都願意去演。我自己希望能夠演一個比較複雜的角色」。