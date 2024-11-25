我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美電信遭駭 紐時：暴露美方掌握中國間諜名單

準財長貝森特：將優先推動川普的減稅承諾

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

娛樂新聞組／即時報導
黃曉明在「戴假髮的人」首映禮上道歉。(取材自微博)
黃曉明在「戴假髮的人」首映禮上道歉。(取材自微博)

大陸男星黃曉明主演的新片「戴假髮的人」上映逾一周了，沒想到票房、口碑雙雙仆街，24日更被發現已經悄悄從院線下架。據悉，該片上映9天累計票房約只有400多萬元人民幣，高達1億元的投資可說是回本無望。

黃曉明今年9月發文認愛小15歲的網紅葉珂，但不久後女方陸續爆出品牌抄襲、批評伍佰和陶喆的歌「猥瑣」、整形，連過往婚姻情史也被挖出，一連串的爭議令葉珂宣布退出網路。但黃曉明的感情私生活還是影響到了他的事業。

前不久，他顛覆形象、企圖轉型的電影「戴假髮的人」上映，首映禮上，黃曉明鞠躬近30秒向大家道歉，表示很擔心因為自己的事情耽誤了電影的效果。沒想到還是影響到了票房，不少網友表示，票房仆街是因為黃曉明近日緋聞實在太敗好感了，讓人提不起興趣看他的電影。

還有人說，黃曉明這部電影之所以這麼慘，不是他的演技問題，只怪他沒擔當，如果早點出來處理與葉珂的事，早點分手平息民憤，結果也不可能變成這樣。

此外，有網友近日在高鐵上偶遇黃曉明，還曬出兩人合照。不過，黃曉明肉眼可見的憔悴了不少，不知道是因為忙於電影路演，還是受到近日種種風波的影響。

其實，黃曉明近年的票房號召力明顯下滑，比起他早年的代表作「大漢天子」、「新上海灘」、「中國合夥人」等，近兩年的「玫瑰之戰」、「潛行者」、「最後的真相」，口碑、熱度一般，甚至未能讓觀眾留下深刻印象。

有網友曬出和黃曉明(右)的合影。(取材自微博)
有網友曬出和黃曉明(右)的合影。(取材自微博)

黃曉明 投資 緋聞

上一則

梁洛施單身13年終有新戀情？被曝牽手大9歲「演藝圈才子」

延伸閱讀

「開勞斯萊斯被偶遇」…黃曉明才道歉 葉珂又傳擺拍

「開勞斯萊斯被偶遇」…黃曉明才道歉 葉珂又傳擺拍
黃曉明白道歉… 女友「高調秀名車」遭酸擺拍

黃曉明白道歉… 女友「高調秀名車」遭酸擺拍
黃曉明新片票房仆街 網喊：新劇搭檔趙麗穎「快跑」

黃曉明新片票房仆街 網喊：新劇搭檔趙麗穎「快跑」
黃曉明「戴假髮的人」仆街… 網友喊話新劇搭檔趙麗穎「快跑」

黃曉明「戴假髮的人」仆街… 網友喊話新劇搭檔趙麗穎「快跑」

熱門新聞

竇靖童首度舉辦個人巡迴演唱會。(取材自微博)

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

2024-11-23 21:31
林更新（左）在「玫瑰的故事」中飾演劉亦菲的學長，也是她的前夫。（取材自微博）

劉亦菲二搭「前夫」他為新劇爆瘦13公斤

2024-11-20 07:00
關之琳（前排左一）出席名媛邱李茂琪（左二）的生日宴，與富商舊愛馬清偉（後）及馬現任女友Winnie（前排右二）同框。（翻拍自IG）

關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬

2024-11-22 07:00
「向太」陳嵐的華麗打扮引起不少討論。(視頻截圖)

曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石

2024-11-23 07:00
「胡歌前女友」薛佳凝被爆有新戀情。（取材自微博)

胡歌重傷時不離不棄 曾出家女星爆新戀情網叫好

2024-11-22 19:30
趙露思（左）、劉宇寧主演的「珠簾玉幕」近日迎來大結局。（取材自微博）

趙露思「珠簾玉幕」大結局惹哭觀眾… 有人氣到想給編劇寄刀片

2024-11-23 20:32

超人氣

更多 >
風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響

風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響
吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質

吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質
401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了
范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳

范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳
台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」

台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」