道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

黃曉明在「戴假髮的人」首映禮上道歉。(取材自微博)

大陸男星黃曉明 主演的新片「戴假髮的人」上映逾一周了，沒想到票房、口碑雙雙仆街，24日更被發現已經悄悄從院線下架。據悉，該片上映9天累計票房約只有400多萬元人民幣，高達1億元的投資 可說是回本無望。

黃曉明今年9月發文認愛小15歲的網紅葉珂，但不久後女方陸續爆出品牌抄襲、批評伍佰和陶喆的歌「猥瑣」、整形，連過往婚姻情史也被挖出，一連串的爭議令葉珂宣布退出網路。但黃曉明的感情私生活還是影響到了他的事業。

前不久，他顛覆形象、企圖轉型的電影「戴假髮的人」上映，首映禮上，黃曉明鞠躬近30秒向大家道歉，表示很擔心因為自己的事情耽誤了電影的效果。沒想到還是影響到了票房，不少網友表示，票房仆街是因為黃曉明近日緋聞 實在太敗好感了，讓人提不起興趣看他的電影。

還有人說，黃曉明這部電影之所以這麼慘，不是他的演技問題，只怪他沒擔當，如果早點出來處理與葉珂的事，早點分手平息民憤，結果也不可能變成這樣。

此外，有網友近日在高鐵上偶遇黃曉明，還曬出兩人合照。不過，黃曉明肉眼可見的憔悴了不少，不知道是因為忙於電影路演，還是受到近日種種風波的影響。