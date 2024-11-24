竇靖童開演唱會 王菲這「3個男人」都來了

竇靖童首度舉辦個人巡迴演唱會。(取材自微博)

天后王菲 的女兒竇靖童出道8年，近日首度舉辦個人巡迴演唱會「狀況外」，繼承王菲音樂細胞的她，在演唱會上大玩實驗性音樂風格，將電子、輕爵士、迷幻搖滾等多種元素融合，讓聽眾看到她的多才多藝。但演唱會最吸睛的還是，親爹竇唯、前爸李亞鵬，以及媽媽現任男友謝霆鋒 ，全部到場助陣，讓不少網友大讚「王菲真是不簡單」。

竇靖童日前舉辦上海場演唱會，她的親爸竇唯在台上彈鋼琴獻唱，前爸李亞鵬帶著妻子在台下鼓掌，媽媽王菲的現任男友謝霆鋒也在觀眾席專注聆聽。

竇唯為了女兒竇靖童親自上台表演。(取材自微博)

當天，竇唯親自上台表演，或許是久未登台，他有點放不開，竇靖童於是對爸爸大喊放開點，兩人合唱了一首「我和時光敘個舊」，溫馨互動贏得好評。

王菲的第二任前夫李亞鵬也帶著二婚妻子海哈金喜出現在演唱會觀眾席上，據悉，李亞鵬雖然不是竇靖童的親爹，卻是陪伴她時間最長的「爸爸」，而且就算已經有了新家庭，李亞鵬也沒有忘記這個大女兒。有網友發現，在台下的李亞鵬，一度感動到流淚。

而王菲的現任男友謝霆鋒的出現，也讓不少網友驚喜。據了解，謝霆鋒跟竇靖童年齡相差不大，兩人關係更像是朋友。看到竇靖童精采的演出，坐在觀眾席的謝霆鋒，臉上不自覺流露出驕傲的笑容。