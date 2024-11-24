「珠簾玉幕」悲傷大結局 有人氣到要寄刀片

趙露思（左）、劉宇寧主演的「珠簾玉幕」近日迎來大結局。（取材自微博）

大陸人氣女星趙露思 二搭劉宇寧主演的電視劇「珠簾玉幕」，近日迎來大結局，歷經劫難的「燕子京」不但沒有和「端午 」從此過著幸福快樂的日子，反而劇毒未解，留下一封信獨自離去。「BE結局」看哭不少觀眾，有人不滿表示，「現在的電視劇都整什麼BE美學有病吧」，還有人怒放話要給編劇寄刀片。

「珠簾玉幕」大結局中，燕子京終於替家族申冤，但他劇毒無解，沒法和端午長相廝守，最後兩人合力完成「賽寶會」最後作品「七彩琉璃尺」，還在燈會大街上甜蜜擁吻，短暫撒糖一度讓觀眾以為是「ＨE結局」。最後，燕子京即將離開，端午哭著哀求他「不走好不好？」虐心情節讓不少網友哭翻。

劇中，雖然沒有演出燕子京過世情節，但有一幕是天上流星劃過，似乎暗示他生命到了盡頭。端午雖然如願在「賽寶會」奪冠，並登上首行寶座，但她將位置交給「崔十九」，自己則離開了揚州。全劇結尾定格在商隊穿行大漠，似乎交代端午的餘生。

這樣的結局讓不少網友氣炸，紛紛喊話編劇「這樣的結局是啥意思」、「燕子京為何不能活下來」，還有人說，「這個逆襲之路是真的太難」。

此外，上架大結局之際，趙露思特地在微博 發出4萬9995元（人民幣，下同，約6900美元）的紅包，讓粉絲每人領取15元的超前點播費用追劇，搶先看最後一集，暖舉讓粉絲都相當感動，文中她則開玩笑寫道，「有錢就是任性！我往紅包裡塞了現金大獎，能不能搶到就要看你們對我是不是死心塌地啦！」

趙露思寵粉行徑讓粉絲相當感動，「露思你最好了，要天天開心喔，珠簾玉幕很好看，粉絲很愛你」、「搶到啦！老婆你太大方了！」