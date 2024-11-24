李庚希演職場「小透明」… 甩「討好型人格」 脫口秀舞台尋自我

李庚希在劇中飾演職場「小透明」。（取材自微博）

由李庚希、魏大勛、王皓領銜主演，徐夢潔、丁冠森、曹炳琨特別主演的電視劇「不討好的勇氣」近日播出。該劇講述職場女性在生活和情感中逐漸覺醒，擺脫「討好型人格」走向獨立的成長故事。影集不僅匯集了實力主創團隊，更透過辛辣的職場幽默和深刻的情感敘事，為觀眾呈現一段既真實又精采的「脫口秀女孩」職場成長記。

中國娛樂網報導，「不討好的勇氣」以吳秀雅（李庚希飾）的成長故事為主線，講述了身為職場「小透明」的她從事事討好、忍氣吞聲到勇敢發聲、追求自我價值的蛻變過程。身為公司內宣部的普通職員，26歲的秀雅因為討好型人格，總是在工作中被利用、忽視，甚至在情感關係中也處於被動。然而，經歷了種種委屈與挫折後，在史野（魏大勛飾）的啟發下，她一步步掙脫「討好」的束縛，最終在脫口秀舞台上找到了重新表達自我與追求獨立的方式。

故事中秀雅的「討好型人格」蛻變充滿真實感。她從一開始被同事甩鍋、上司利用，到最終學會拒絕、直面內心，不僅映照了現代女性成長中的艱辛，更投射出都市打工人職業生活的種種困境。作為秀雅心靈成長的重要載體，脫口秀將辛辣的幽默與深刻的生活反思巧妙結合，不僅諷刺了職場內卷與人際矛盾，更解構了都市生活中的種種複雜現實。

在一次次「開麥」過程中，秀雅學會了拒絕外界的不合理期待，掙脫了控制與束縛，逐漸意識到自己的真實價值。她的幽默吐槽不僅是對生命的宣洩，更成為通往自信與獨立的橋梁。而幽默而真誠的「開麥」不僅幫助她釋放了長期壓抑的情緒，也讓觀眾看到了一顆閃耀的心靈。這條成長之路充滿笑聲與淚水，同時也為無數現代職場女性提供了啟發：如何在迎合與抗爭中找到自己的聲音，最終成為那個勇敢表達自我的人。

本劇主創團隊曾打造「年會不能停」等口碑佳作，這次在製作「不討好的勇氣」時，從劇本到拍攝都傾注了大量心血。作為一部融合職場與情感主題的作品，影集不僅展現了外在的衝突與矛盾，更深入挖掘了女性在成長過程中所面臨的困境與掙扎。從職場中的自我堅持到家庭關係的審視與和解，敘事層層遞進，細膩而真實地描繪了角色的成長軌跡，帶給觀眾強烈的代入感。而劇中，脫口秀元素成為一大亮點。