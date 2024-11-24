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「古惑仔」鄭伊健登台開唱 滿滿電影感

記者梅衍儂／綜合報導
鄭伊健載歌載舞，歌迷嗨翻。（記者梅衍儂／攝影）
鄭伊健載歌載舞，歌迷嗨翻。（記者梅衍儂／攝影）

身為「古惑仔」代表人物，鄭伊健走出銀幕開唱，一舉手一投足，連頭髮都是戲，從小結巴與陳浩南的「甘心替代你」，到頭搖又尾擺的「極速」以及聶風的「蟲兒飛」，這場電影感滿滿的演唱會，畫面隨著鄭伊健帥氣又不羈的長髮，在觀眾的心中翩翩飛舞。

首度赴台開唱便選在高雄巨蛋，鄭伊健開場化身情歌王子帶來「回憶裡沒有冬季」、「一個為你甘去蹈火海的人」，並熱歌勁舞呈現「Beautiful Day」、「極速」、「22098（全城效應）」等三首粵語經典，他唱到激動之處還雙膝跪地，氣氛高昂熱烈。

「我知道台灣觀眾等了很久，其實我不懂得講話，但一定要講，從我第一天來台灣發展，就沒有出過什麼國語歌，一直在香港拍戲、唱歌，這次來台灣開演唱會，你們都還在，感謝」，台下感動喊聲不斷，鄭伊健笑說：「聽說你們很感動，我比你們感動。」他粵語和國語切換有些錯亂，偷偷用粵語喊了聲「死了好難啊」，笑說「我很亂啊現在」，逗得台下大笑。

為了台灣首場大型個唱，鄭伊健除了把香港巡演規格包括舞群18人，樂人11人等大陣仗全都帶來，內容更力求增添新元素，原5套華麗帥氣造型更新了2套，加上樂手及舞群共超過50套秀服，可說「港味」十足。

對高雄場表演格外重視的鄭伊健特別提前兩天到高雄進行總彩排，而首次在台開唱的他坦言壓力滿滿，除了保持日復一日的練唱及運動外，他更把充足休息及飲食均衡當成自己備戰的關鍵，他表示：「告訴自己以平常心對待，盡力做好，抱著一個輕鬆心情來跟台灣歌迷碰面！」而老婆蒙嘉慧今也隱身觀眾席愛相隨，現場觀眾近九成，許多歌迷更拿著燈牌力挺。

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