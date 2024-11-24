我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福大學教授巴塔查雅 傳被川普看中接任國家衛生研究院院長

比中國更卷 上海人定居舊金山10年喊「後悔了」

余文樂復出「發福了」 男神變油膩中年大叔

娛樂新聞組／綜合報導
余文樂罕見登台獻唱，卻被網友指出身材變形、走音。（取材自微博）
余文樂罕見登台獻唱，卻被網友指出身材變形、走音。（取材自微博）

現年43歲的港星余文樂在2017年與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚，兩人育有一子一女，一家四口幸福美滿。去年余文樂出席活動時自爆2017年婚前發現患上恐慌症，為免在工作時發病，所以減少公開露面，現時將重心放在幕後工作，並兼顧潮牌生意。不過近日余文樂就全面復出，除拍攝TVB綜藝節目「與天地對話」之外，日前他現身深圳出席「第四屆粵港澳大灣區文化藝術節灣區青年藝術薈」，更罕見登台獻唱。

香港01報導，去年余文樂現身台灣出席活動時，直言面對鏡頭仍不習慣，被人包圍時甚至「會很難受，會想離開，會感覺到壓迫。」不過近日余文樂積極回歸幕前工作，日前他以香港青年代表的身份出席活動，他在台上獻唱Supper Moment於2022年為慶祝香港回歸25周年推出的歌曲「共創新篇」，有現場觀眾分享當日的片段，批余文樂走樣兼走音：「現場有點跑調，體態也臃腫了，步履也有點蹣跚了，成了痞帥的中年大叔了。」

片中所見，余文樂在台上一如既往Chok到爆，但可見他明顯發福，身形暴脹不少，而且髮型甚為前衛，網民指昔日男神驚變油膩肥叔叔，但亦有不少粉絲感嘆已經好久沒聽過余文樂唱歌。而余文樂亦有在微博曬出現場照，並寫道：「很久很久沒有上台唱歌了😅很榮幸以香港藝術代表身分參與『創藝同行』灣區青年藝術薈，和眾多灣區藝術家同台演繹灣區的文化。」

灣區 香港 微博

上一則

金馬61／劉冠廷主持獨挑大梁 網友：尬得好笑

下一則

金馬61／武俠影后鄭佩佩獲終身成就獎 女兒：感謝記得她

延伸閱讀

灣區月嫂虐嬰事件後續 希爾斯堡警方確認收到報案

灣區月嫂虐嬰事件後續 希爾斯堡警方確認收到報案
50歲吳彥祖甩開老態負評 登雜誌封面帥回「男神」

50歲吳彥祖甩開老態負評 登雜誌封面帥回「男神」
50歲香港男神沒被老擊敗 「甩發福樣」帥回來

50歲香港男神沒被老擊敗 「甩發福樣」帥回來
灣區大橋凌晨車禍造成堵車 出事卡車完全損毀

灣區大橋凌晨車禍造成堵車 出事卡車完全損毀

熱門新聞

林更新（左）在「玫瑰的故事」中飾演劉亦菲的學長，也是她的前夫。（取材自微博）

劉亦菲二搭「前夫」他為新劇爆瘦13公斤

2024-11-20 07:00
關之琳（前排左一）出席名媛邱李茂琪（左二）的生日宴，與富商舊愛馬清偉（後）及馬現任女友Winnie（前排右二）同框。（翻拍自IG）

關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬

2024-11-22 07:00
「胡歌前女友」薛佳凝被爆有新戀情。（取材自微博)

胡歌重傷時不離不棄 曾出家女星爆新戀情網叫好

2024-11-22 19:30
「向太」陳嵐的華麗打扮引起不少討論。(視頻截圖)

曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石

2024-11-23 07:00
竇靖童首度舉辦個人巡迴演唱會。(取材自微博)

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

2024-11-23 21:31
南韓演員宋仲基（左）與妻子凱蒂露易絲桑德斯。（取材自X平台）

宋仲基官宣：我遇見了另一個可愛的女孩

2024-11-20 12:41

超人氣

更多 >
薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識
曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石

曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石
這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進

這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進
華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡
王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂