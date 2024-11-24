余文樂復出「發福了」 男神變油膩中年大叔
現年43歲的港星余文樂在2017年與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚，兩人育有一子一女，一家四口幸福美滿。去年余文樂出席活動時自爆2017年婚前發現患上恐慌症，為免在工作時發病，所以減少公開露面，現時將重心放在幕後工作，並兼顧潮牌生意。不過近日余文樂就全面復出，除拍攝TVB綜藝節目「與天地對話」之外，日前他現身深圳出席「第四屆粵港澳大灣區文化藝術節灣區青年藝術薈」，更罕見登台獻唱。
香港01報導，去年余文樂現身台灣出席活動時，直言面對鏡頭仍不習慣，被人包圍時甚至「會很難受，會想離開，會感覺到壓迫。」不過近日余文樂積極回歸幕前工作，日前他以香港青年代表的身份出席活動，他在台上獻唱Supper Moment於2022年為慶祝香港回歸25周年推出的歌曲「共創新篇」，有現場觀眾分享當日的片段，批余文樂走樣兼走音：「現場有點跑調，體態也臃腫了，步履也有點蹣跚了，成了痞帥的中年大叔了。」
片中所見，余文樂在台上一如既往Chok到爆，但可見他明顯發福，身形暴脹不少，而且髮型甚為前衛，網民指昔日男神驚變油膩肥叔叔，但亦有不少粉絲感嘆已經好久沒聽過余文樂唱歌。而余文樂亦有在微博曬出現場照，並寫道：「很久很久沒有上台唱歌了😅很榮幸以香港藝術代表身分參與『創藝同行』灣區青年藝術薈，和眾多灣區藝術家同台演繹灣區的文化。」
上一則
金馬61／劉冠廷主持獨挑大梁 網友：尬得好笑
下一則
FB留言