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丁禹兮直播1動作萌化全網 粉絲嗨爆：逗貓棒視角

世界新聞網／輯
丁禹兮直播時調整手機。（取材自微博）
丁禹兮直播時調整手機。（取材自微博）

29歲丁禹兮今年主演的古裝劇《長樂曲》及《永夜星河》廣受好評，近日他與戲中演員一同直播，想不到直播途中他的一個動作引發粉絲「暴動」，觀眾興奮直呼「我嘞個逗貓棒視角」。

一名網友在微博發布一支影片，為日前丁禹兮、虞書欣及其他演員一同直播的片段，只見直播時手機疑似有一些問題，丁禹兮為了調整手機因而起身，想不到他的大眼睛意外成為焦點，帥氣的臉蛋令大批粉絲融化，原PO興奮直喊「我嘞個逗貓棒視角」。

其他人紛紛留言「好大好漂亮的眼睛」、「好可愛」、「萌得我尖叫」、「好漂亮的眼睛」、「誰懂！我今晚用筆記型電腦全螢幕看直播，突然那麼大一雙又亮又圓的眼睛靠近的衝擊力」、「好大眼睛哇靠」、「你能不能去看直播！我就在看啊！」、「大眼萌妹丁子期啊」。

不少人認為丁禹兮模樣神似貓咪，留言「丁禹兮兮是一隻布偶貓貓」、「看完大理寺少卿沒人能不覺得他貓，其實貓塑很適合他」、「喵桑，你也不想讓你主人知道你弄壞了攝影機吧」、「簡直是漂亮布偶貓啊」。

丁禹兮搭檔虞書欣的古裝新劇「永夜星河」收視、口碑雙炸，打敗同檔期由趙露思、劉宇寧主演的「珠簾玉幕」，登頂中國貓眼陸劇熱度榜，播放量也在日前破5億，以及豆瓣獲7.7高分。丁禹兮日前在綜藝上被問到惹虞書欣生氣要哄多久，丁禹兮開撩回「一生」，全網嗑翻。

微博 丁禹兮 虞書欣

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