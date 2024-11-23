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因靖國神社賞櫻照遭封殺3年 張哲瀚首揭真相：我愛祖國

記者林士傑／綜合報導
張哲瀚當年因在日本靖國神社附近取景拍照慘遭封殺。（取材自微博）
張哲瀚當年因在日本靖國神社附近取景拍照慘遭封殺。（取材自微博）

中國男星張哲瀚三年前以古裝劇「山河令」爆紅，但因流出日本賞櫻照，地點位於日本靖國神社附近，慘遭中國全面封殺。他這些年轉至海外發展求生，上周在南韓首爾開唱，首度澄清參拜靖國神社疑雲，他朝全場喊話：「我是一個土生土長的中國人，我深愛我的祖國。」

張哲瀚強調從來沒有且永遠不會參觀、參拜靖國神社。（圖／張哲瀚提供）
張哲瀚強調從來沒有且永遠不會參觀、參拜靖國神社。（圖／張哲瀚提供）

當時他在靖國神社附近拍照，引發中國網友反日情緒，慘遭封殺三年。他當天在首爾唱完「了」一曲之後，表示要把一些事情做個了斷，他說：「三年了，我一直沒有找到機會，跟所有人陳述當年的事實。」

他提到2018年的櫻花季，自己沿著千鳥淵步道一路賞櫻，「路過一個花園，當時並不知道身後是什麼，三年後看到新聞，當我想去解釋時，我已經失去了所有可以解釋的管道。」接著張哲瀚強調從來沒有、也永遠不會參觀、參拜靖國神社，隨後帶領全場觀眾高唱「中國人」一曲，以行動證明自己。

張哲瀚身著藍色套裝、披戴翅膀，造型讓人耳目一新。（圖／張哲瀚提供）
張哲瀚身著藍色套裝、披戴翅膀，造型讓人耳目一新。（圖／張哲瀚提供）

而他替「洪荒劇場2.0」演唱會首爾站準備全新編排的舞曲、多首新歌首唱還有新造型，演唱「無題」時身著藍色套裝、披戴翅膀，垂墜質感搭配冰藍髮色，彷彿如「水」般的輕盈靈動。他也嘗試自彈自唱，感性表示：「彈鋼琴時，覺得音樂是非常自由的，自己按下琴鍵的聲音與樂隊的音樂，在氛圍上有一種共鳴。」

靖國神社 賞櫻 日本

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