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梁朝偉獲香港科大頒授榮譽博士 全英文分享成功2祕訣

娛樂新聞組／即時報導
梁朝偉用英文發表感受，分享成功祕訣。(視頻截圖)
梁朝偉用英文發表感受，分享成功祕訣。(視頻截圖)

影帝梁朝偉23日出席香港科技大學學位頒授典禮，並接受頒授人文學榮譽博士學位。在接受頒授後，梁朝偉於台上以英語發表感受，他笑言未有在大學生活過，起初不知從何說起，但最終從42年的演藝經驗中，分享成為優秀演員的祕訣。

香港01報導，典禮在早上9時40分舉行，梁朝偉跟同獲頒授榮譽學位的學者進場，而太太劉嘉玲則以一身鮮紅色打扮陪同出席。梁朝偉用英語發表感受，他笑言未有在大學生活過，起初不知從何說起，她從42年的演藝經驗中，分享了兩個成功成為優秀演員的祕訣。

報導稱，梁朝偉說，首先接受每次新工作時，都要保持初心，好讓自己如新人一樣，不要時常記住自己是個有經驗的演員，這樣反會拖累自己。第二是永遠要求下次要做得更好，做自己喜歡的事，保持對工作的熱誠。

梁朝偉一直不斷獲國際影展認可其成就，最矚目為去年9月第80屆威尼斯影展中，從大導演李安手上接獲金獅獎終身成就獎。當時，梁朝偉於頒獎台上接過獎座後，激動到一度感動落淚，於演講台上雙手抹去淚水。

梁朝偉接受香港科技大學頒授人文學榮譽博士學位。(視頻截圖)
梁朝偉接受香港科技大學頒授人文學榮譽博士學位。(視頻截圖)

1982年出道的影帝梁朝偉今年62歲，憑傑出的表演藝術成就享譽國際，擁有無數本地及國際影視大獎。榮譽博士的獲頒，不只是對其個人藝術成就的肯定，更象徵其對人文學科的貢獻。

他由主持TVB無線電視兒童節目「430穿梭機」，到「鹿鼎記」中韋小寶一片成名，及其後的「新紮師兄」「傑佬」張偉傑而為成一線當紅小生。

他在1987年憑「人民英雄」獲第七屆香港電影金像獎最佳男配角獎，1989年又憑「殺手蝴蝶夢」再度獲頒香港電影金像獎最佳男配角獎；1994年他憑「重慶森林」首次獲得了香港電影金像獎和台灣電影金馬獎最佳男主角。1998年因「春光乍洩」獲得香港電影金像獎最佳男主角和香港電影金紫荊獎最佳男主角。2000年憑「花樣年華」獲得坎城影展最佳男演員獎。

梁朝偉 香港 坎城影展

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