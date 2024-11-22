胡歌重傷時不離不棄 曾出家女星爆新戀情網叫好

「胡歌前女友」薛佳凝被爆有新戀情。（取材自微博)

胡歌 的前女友薛佳凝遭八卦媒體爆料，與男子出門，兩人在路邊等待代駕時，男子擁抱住薛佳凝，親了親她的耳朵。上車後，男子湊上去親吻薛佳凝，而薛佳凝依偎在男方懷裡擦眼淚，似乎疑似心情不好，隨後兩人一同乘車離開。

綜合媒體報導，著名娛樂劉大錘曝光了薛佳凝與一男子出遊，兩人站在路邊等待代駕的時候，男子擁住薛佳凝，並親了親其耳朵，舉止親密，儼如熱戀中的情侶。上車後，薛佳凝不知何事突然掩面而哭，男子立即擁抱並親吻了薛佳凝，薛佳凝一邊擦眼淚，男子一邊溫柔安撫，兩人關係顯得非常甜蜜。

薛佳凝被拍到與男子在街頭親吻。(取材自微博)

消息曝光後，薛佳凝的粉絲給予祝福，指能在數年過後再次看到她身邊有個異性照顧她，也替她感到開心。

多數人對薛佳凝印象，留在電視劇「粉紅女郎」裡面的哈妹，以及她曾是胡歌的前友。薛佳凝和胡歌因戲「天下無雙」合作認識，後來交往，胡歌2006年發生的嚴重車禍，造成右半臉接近毀容、縫了100多針，薛佳凝甘願放下一切演藝工作照顧他，甚至發願吃素一年、每天為男友燉豬皮湯。後來分手，胡歌也曾公開坦言，是因自己當年毀容後的自卑感，心態不成熟，工作也看不到未來，加上薛佳凝比胡歌大四歲，胡歌擔心耽誤對方青春，於是提分手。

胡歌2006年出車禍，薛佳凝不離不棄照顧他。(圖／澤東提供)

在後來的一次採訪中，胡歌毫不掩飾地表示：「她真的很好，是我沒有保護好她。」之後胡歌重新拿起娛樂圈的工作，因此「瑯琊榜」「偽裝者」等作品，再創事業高峰。而錯過事業巔峰的薛佳凝淡出演藝圈，甚至於2017年自曝帶髮出家，