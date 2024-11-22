野生陳妍希被拍 素顏太美猶如「那些年」國民初戀回歸

陳妍希的婚姻岌岌可危，傳明年過年就會官宣離婚。(取材自微博)

演藝圈夫妻檔陳曉與陳妍希結婚8年育有一子，不過近來卻頻傳婚變，不過兩人皆為未對此正式回應，日前陸網又流傳一段有「大陸第一狗仔」之稱的卓偉談雙陳婚變的影片，爆料兩人雖然還未離婚，但已分居，兩人會在2025農曆年後離婚。

不過，有大陸網友聲稱近日逛街捕獲野生陳妍希，有網友在北京直擊陳妍希在餐廳用餐，陳妍希頂齊肩短髮、斜瀏海，完全素顏沒化妝，和她當年在「那些年，我們一起追的女孩」飾演的國民初戀「沈佳宜」一模一樣，根本就像是少女，完全看不出已是41歲熟女。網友直呼：「真的太扯！」、「怎麼比過去更像少女」、「好可愛」。

陳曉、陳妍希婚變鬧得沸沸揚揚，有說夫妻已分居1年多，傳出陳曉願意淨身出戶，微信 封鎖陳妍希、換掉手機號碼，陳妍希只能透過工作人員聯繫陳曉…，婚姻關係讓外界霧裡看花，卻不見兩人出面澄清。

網友在北京某餐廳目擊陳妍希和好友付辛博、穎兒夫妻在餐廳包廂內聚餐，雖然現場沒有看到陳曉，由於陳曉和穎兒是上海中央戲劇學院的同學，陳妍希是透過陳曉認識穎兒成為好友，外界猜測，陳妍希是否透過穎兒，挽救和陳曉婚姻。