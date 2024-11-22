只花7小時就打敗熱巴 虞書欣裸背、打破時尚雜誌紀錄

大陸女星虞書欣，首次登上《時尚COSMO》封面，開賣七個半小時就躍居內娛女明星的雜誌銷售第一。（取材自微博）

陸劇95花女星虞書欣，首次登上被視為中國五大刊時尚雜誌的「時尚COSMO」封面，就破了該女刊的銷售紀錄，開賣七個半小時躍居內娛女明星的雜誌銷售第一，消息一出，立馬上了熱搜。

中國五大刊「‌VOGUE服飾與美容」、‌‌「‌時尚芭莎」、‌「‌ELLE」、‌「‌時尚COSMO」‌‌、「‌嘉人」中，「時尚COSMO」封面被視為衡量明星身價的重要指標。

迪麗熱巴 是2024年「‌時尚COSMO」‌‌開年刊封面，另一名95花頂流女星趙露思 也在11月首先登上該雜誌封面，虞書欣首登封就拿下12月刊封面、也就是閉年刊，含金量似比11月份的趙露思高。

原本，女明星的雜誌銷售額榜首是迪麗熱巴「‌時尚芭莎」2024年9月號封面的1158萬元，虞書欣「‌時尚COSMO」‌‌閉年刊當晚21時35分、開賣七個半小時就超過1159萬；趙露思的11月封面，則賣了580萬。

虞書欣在「時尚COSMO」中，時而冷艷，時而柔美，展現出不同的魅力風情，其中一張是身穿黑色大裸背禮服，頭綁俏麗馬尾的性感女郎裝扮，辣翻全網。閉年刊開賣當天三小時，銷量額破千萬元，引起各方矚目，雜誌方還盛讚虞書欣：「她永遠走向、擁有和成為自己。」粉絲更是樂壞了，紛紛留言說，「超越了熱巴成為頂流了」、「最好的生日禮物！ 虞書欣1218生日快樂！」

虞書欣2022年與王鶴棣主演仙俠劇「蒼蘭訣」一夕暴紅成頂流；但2023年與張凌赫合作的「雲之羽」口碑不如預期，今年初與許凱合演「祈今朝」也收視慘澹；幸好，近來虞書欣、丁禹兮主演古裝奇幻劇「永夜星河」收視狂飆，完勝同檔期由趙露思、劉宇寧主演的「珠簾玉幕」，虞書欣、丁禹兮兩人皆因戲漲粉破百萬；此劇在豆瓣還拿下7.6分。