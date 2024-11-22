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關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬

娛樂新聞組／即時報導
關之琳（前排左一）出席名媛邱李茂琪（左二）的生日宴，與富商舊愛馬清偉（後）及馬現任女友Winnie（前排右二）同框。（翻拍自IG）
關之琳（前排左一）出席名媛邱李茂琪（左二）的生日宴，與富商舊愛馬清偉（後）及馬現任女友Winnie（前排右二）同框。（翻拍自IG）

現年62歲的香港「大美人」關之琳年輕時靚絕影圈，更有「香江第一美人」之稱，除了演藝事業之外，她的感情生活也是外界關注的焦點。關之琳曾與比她大8歲的富商馬清偉傳出緋聞，外傳當年她介入馬清偉與女星陳美琪的婚姻，但最後二人分手收場。不過關之琳與馬清偉近40年後再見還是朋友，兩人日前一起為香港名媛邱李茂琪慶生，同場有馬清偉以及他現任女友Winnie，三人同場零尷尬，不過昔日緋聞又被翻出來。

香港01報導，關之琳23歲時被指介入富商馬清偉與陳美琪的婚姻，外傳當時陳美琪已身懷六甲，但就因馬清偉出軌而意外小產，最後陳美琪與馬清偉離婚收場。陳美琪曾演過《新白娘子傳奇》的小青。

關之琳7年前在接受《魯豫有約》訪問時，澄清沒有勾引馬清偉，她說：「我沒有主動就行，擋不住人家為我做什麼事情。」當魯豫問及是否後悔，她說：「後悔，因為還是傷害到人家。」

馬清偉父親是香港60年代的五大富豪之一馬錦燦，家族擁有大生銀行、大生地產等，連同其他物業資產，估計身家過百億。馬清偉曾分別與陳美琪、薛芷倫有過一段婚姻，據知現任女友Winnie是空姐出身，兩人由2005年拍拖至今近20年，Winnie不但與關之琳成為閨密，更不時與名媛闊太聚會。

香港 緋聞

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