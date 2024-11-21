「開勞斯萊斯被偶遇」…黃曉明才道歉 葉珂又傳擺拍

黃曉明認愛新歡後風波不斷。(取材自微博)

男星黃曉明 與網紅葉珂公布戀情後，雙雙前後發出道歉。日前退網的葉珂，又被目擊開著勞斯萊斯豪車現身上海外灘，傳聞懷孕的她小腹微凸，但網友大酸葉珂「找狗仔擺拍吧！」

綜合媒體報導，葉珂日前和「小楊哥出軌風波」直播主沫沫的前老闆「妖怪」通話，全盤推翻富婆人設，透露剛還清勞斯萊斯的車貸，不過當她駕駛車牌是「lOVE」勞斯萊斯現身上海外灘，仍散發富貴氣場，被路人認出引發騷動，「葉珂開勞斯萊斯被偶遇」一詞也瞬間衝上微博熱搜榜。

據報導，畫面中，葉珂身穿牛仔外套，內搭黑色短板上衣，微微露出腰線，但已經可以看出微微凸起的孕肚，下身則搭配同色系緊身瑜伽褲，身材看起來完全沒有走樣。

「偶遇」消息一出，網友們炸鍋，諷刺評論瞬間刷爆版面，「找狗仔擺拍吧，不然誰會知道葉珂經過這」、「一退網就出來各種偶遇視頻了」、「火成這樣，出門也不戴個口罩 ，生怕別人認不出？」、「被她叫來拍她的狗仔偶遇了」。