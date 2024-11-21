劉亦菲二搭「前夫」林更新 他為戲爆瘦13公斤畫面曝光

劉亦菲將開拍首部懸疑劇「近海新生」。（取材自微博）

女星劉亦菲 將開拍首部懸疑劇「近海新生」，二搭「玫瑰的故事」「前夫」林更新，及朱珠、秦昊。不少網友看到劉亦菲居然二搭林更新，笑虧「等等，還沒原諒方協文(林更新在「玫瑰的故事」的角色名)欸！」原73公斤的林更新被捕捉到目測只剩60公斤，推測他是為了新劇做準備。

劉亦菲這幾年回歸電視劇圈，主演每部劇都是神作，從2022年與陳曉主演的「夢華錄」、2023年與李現搭檔「去有風的地方」，到今年「玫瑰的故事」又為她創下事業新高峰。自從拍完「玫瑰的故事」，劉亦菲已長達一年未拍戲，最近終於傳出她將演出職涯第一部懸疑劇「近海新生」，由中國名導辛爽執導，這也是辛爽繼「漫長的季節」、「隱秘的角落」後的新作，將成為辛爽導演的懸疑三部曲。

「近海新生」演員陣容更讓人期待，這次的主演除了劉亦菲外，還有與她剛演完「玫瑰的故事」的「前夫」林更新、「老闆」朱珠，以及演技派男星秦昊。許多網友看到林更新要二搭劉亦菲，開玩笑說「等等，還沒原諒方協文欸！」，但對兩人這麼快就再度搭檔非常期待。