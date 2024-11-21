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可能回TVB拍劇？楊千嬅：等我60歲再說

娛樂新聞組／綜合報導
楊千嬅分享與12歲兒子Torres相處點滴，自爆曾被兒子打發走。（取材自Instagram）
楊千嬅分享與12歲兒子Torres相處點滴，自爆曾被兒子打發走。（取材自Instagram）

楊千嬅近日以大使身分出席「世界兒童日」活動，分享與12歲兒子Torres相處點滴，自爆曾被兒子打發走。

綜合港媒報導，楊千嬅表示現在為人父母，最重要是多陪小朋友身邊，傾聽和與他們聊天；她指孩子已經開始步入青春期，有自己的圈子和行程表，又指雖然會參與兒子的學校活動，但會被打發離開：「不過我OK，我會尊重他，因為當年我小時候也是如此。 我可能是水瓶座，愛自由，因為這種相似的模式，使我和兒子可以很好地閒聊，也很高興看到他獨立。」

她又透露兒子遺傳了她和老公的音樂天分，喜歡音樂，還跟同學組樂團，負責唱主唱：「不過他最近開始變聲，有少許壓力。」被問兒子有沒有偶像，楊千嬅表示不知道，「但肯定不是我，不過他也喜歡我的歌『姐妹』，有少許安慰。」

近日都忙於在內地開唱的楊千嬅，表示之後將會出專輯慶祝入行30周年：「有九年沒有出實體專輯，想回饋給歌迷，大家這麼開心，就做些紀念品出來。」

被問到曾志偉是否有主動出擊邀請回TVB拍劇，她提到上一次演出的劇集已經是2019年「多功能老婆」，笑言：「到時候真的變成多功能阿婆了，那我又不夠資格，可能要老一點先，60歲的時候再看看血氣好不好，我再喝更多溫水和食補血氣產品，如果60歲的時候再問我，我的狀態OK，我可以的，這件事很酷！」

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