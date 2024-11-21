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值得拿獎？關曉彤「小巷」受好評 其實19歲就拿了白玉蘭

娛樂新聞組／綜合報導
關曉彤在「小巷人家」裡的演技獲得肯定。（取材自微博）
關曉彤在「小巷人家」裡的演技獲得肯定。（取材自微博）

流量女星關曉彤在「小巷人家」裡的演技獲得肯定，不少網友甚至覺得她值得拿獎；其實關曉彤19歲就拿過白玉蘭最佳女配角。至於她在戲中搭檔王安宇，兩人飾演青梅竹馬戀人，CP感讓觀眾嗑翻，收視與口碑雙炸，網友笑稱要跟鹿晗說對不起。

綜合媒體報導，童星出身的關曉彤，有人誇她靈氣十足，也有人質疑她的演技，但她始終堅持演藝夢想；2017年關曉彤憑藉在電視劇「好先生」中飾演彭佳禾一角，獲得第23屆上海電視節白玉蘭獎最佳女配角獎，當時她還沒滿20歲，成了白玉蘭獎史上最年輕的得獎者。如今的「小巷人家」，她的演技更獲觀眾讚賞。

戲中關曉彤與王安宇CP感太強，直接輾壓戲中范丞丞與盧昱曉扮演的另一對CP；不少網友誇說，高䠷的關曉彤在王安宇身邊竟充滿小女人氛圍，還有網友直接跟關曉彤交往7年的正牌男友鹿晗說對不起，「因為關曉彤跟王安宇比較配」，甚至還提出「不能宇鹿彤行嗎？」

至於早前鹿晗刪除在微博為女友關曉彤宣傳「小巷人家」的貼文，引發網友熱議，微博甚至還以「鹿晗刪了宣傳關曉彤新劇微博」登上熱搜榜。

「小巷人家」是描繪蘇州小巷裡幾個家庭生活的年代劇，時間線跨度大，從70年代末一直到中國改革開放後；演員方面，父母輩集合閻妮、蔣欣、李光潔、郭曉冬等實力派演員，年輕一輩的則有范丞丞、關曉彤、王安宇、盧昱曉等人。該劇在湖南衛視播出，一直霸占收視冠軍，並在豆瓣獲8.1高分，播出期間創近9億觀看流量，完美落幕。

王安宇（左）與關曉彤（右）主演「小巷人家」，CP感讓觀眾嗑翻。（取材自微博）
王安宇（左）與關曉彤（右）主演「小巷人家」，CP感讓觀眾嗑翻。（取材自微博）

鹿晗 微博

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