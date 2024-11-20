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張鈞甯當評審 2周狂讀76劇本 眼睛險「脫窗」

記者陳穎／綜合報導
張鈞甯擔任評審，兩周看了76本劇本。(圖／金馬執委會提供)
張鈞甯擔任評審，兩周看了76本劇本。(圖／金馬執委會提供)

台灣女星張鈞甯日前出席「第46屆優良電影劇本頒獎典禮」，但這次她是評審身分現身。她坦言花了兩周看了76本劇本，「有一天我看到最後眼睛脫窗(台語指斜視)，之前還有人建議，如果前20頁沒有打動到我就換本。但我很害怕後面反轉，所以我決定要每一字一句全都看完。」

張鈞甯透露，在討論對過程中，本來以為兩、三個小時就結束，沒想到最後花了五、六個小時才討論完，「我看到他們在台上時，都覺得很感動，有得獎者寫了七年才終於被看見。」

至於是否有屬意的劇本讓她準備接觸，張鈞甯笑說，自己挑到的很多劇本都要開拍了，但此次的類型非常多元、百花齊放。同時，張鈞甯也表示，自己有開發劇本，但進度很慢。

第46屆優良電影劇本全部得獎者大合照。圖／金馬執委會提供
第46屆優良電影劇本全部得獎者大合照。圖／金馬執委會提供

張鈞甯近期才完成大陸金雞獎評審工作，被問到大陸與台灣在作品上的相異之處，張鈞甯直說：「我覺得共同點應該還是對於創作的熱情，因為看到很多很真誠的作品是會非常感動，電影之所以會成為電影且感動人心，就是還是不能放棄初衷只為了迎合別人。」

張鈞甯坦言，其實大陸和台灣在作品上聊的東西都很接近，「都是很純粹的在感受影片想要傳達的議題和情感，其實電影真的無國界，不同的國家、不同的地方，都可以透過電影，進到他們的世界，了解他們的文化和生活。」

第46屆優良電影劇本首獎得主林宣瀚(右)。(圖／金馬執委會提供)
第46屆優良電影劇本首獎得主林宣瀚(右)。(圖／金馬執委會提供)

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