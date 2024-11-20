劉德華「焚城」 鄭秀文突擊力挺 罕見合體

「焚城」香港映後活動，劉德華(左)與鄭秀文難得合體。(圖／華映提供)

香港 天價打造的災難鉅製「焚城」，由天王巨星劉德華 聯手歌壇天后莫文蔚、實力派演員白宇、鄭則仕、王菀之、王丹妮、謝君豪、鄭則仕及區嘉雯等眾多演員演出。劉德華最佳銀幕情侶搭檔鄭秀文，也特別抽空買票支持「焚城」，更去突襲劉德華的映後活動，見到好友立刻先送上大擁抱。她出現不但全場觀眾沸騰，就連一眾新演員見到她都興奮到說不出話來。

鄭秀文說：「電影非常精采，故事很好，又很緊湊，同時也讓我感動，而且我好滿意劉德華的演出。」她大方表示自己並沒有演出，但想支持20多年的好友劉德華和所有演出的演員，也希望觀眾可以繼續支持香港電影，更特別點名讚美了何啟華救人的戲，「你那場戲的表現讓我很感動，演得好好！」

「焚城」話題滿滿，除了劉德華與莫文蔚的對手戲成為影迷焦點，更讓許多扮演消防員的香港新演員知名度大開。其中，扮演劉德華女 兒的許恩怡更是星二代，她的媽媽是香港80年代充滿陽光氣息的20歲女星柏安妮，母女眉宇間非常相似，讓她的演出更受矚目。