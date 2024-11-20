我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀新書揭密 和黃仁勳披薩晚餐解決40奈米爭議

準備核戰？俄羅斯開始量產可抗核爆的移動式避難所

劉德華「焚城」 鄭秀文突擊力挺 罕見合體

記者陳穎／綜合報導
「焚城」香港映後活動，劉德華(左)與鄭秀文難得合體。(圖／華映提供)
「焚城」香港映後活動，劉德華(左)與鄭秀文難得合體。(圖／華映提供)

香港天價打造的災難鉅製「焚城」，由天王巨星劉德華聯手歌壇天后莫文蔚、實力派演員白宇、鄭則仕、王菀之、王丹妮、謝君豪、鄭則仕及區嘉雯等眾多演員演出。劉德華最佳銀幕情侶搭檔鄭秀文，也特別抽空買票支持「焚城」，更去突襲劉德華的映後活動，見到好友立刻先送上大擁抱。她出現不但全場觀眾沸騰，就連一眾新演員見到她都興奮到說不出話來。

鄭秀文說：「電影非常精采，故事很好，又很緊湊，同時也讓我感動，而且我好滿意劉德華的演出。」她大方表示自己並沒有演出，但想支持20多年的好友劉德華和所有演出的演員，也希望觀眾可以繼續支持香港電影，更特別點名讚美了何啟華救人的戲，「你那場戲的表現讓我很感動，演得好好！」

「焚城」話題滿滿，除了劉德華與莫文蔚的對手戲成為影迷焦點，更讓許多扮演消防員的香港新演員知名度大開。其中，扮演劉德華女兒的許恩怡更是星二代，她的媽媽是香港80年代充滿陽光氣息的20歲女星柏安妮，母女眉宇間非常相似，讓她的演出更受矚目。

許恩怡三年前演出電影「燃野少年的天空」獲得東京國際電影節的最佳新人獎，在「焚城」中則是成為劉德華一直掛念的女兒，面對劉德華、白宇及吳彥姝等實力派演員，她的演出自然，頗有大將之風。

劉德華(左)與許恩怡在「焚城」演父女。(圖／華映提供)
劉德華(左)與許恩怡在「焚城」演父女。(圖／華映提供)

劉德華 香港 華女

上一則

3度罹癌… 58歲大陸歌手得舌癌 恐將切掉半邊舌頭

延伸閱讀

劉德華、鄭秀文罕合體 回憶殺突擊大擁抱「全場沸騰」

劉德華、鄭秀文罕合體 回憶殺突擊大擁抱「全場沸騰」
劉德華新戲大賣 連走3戲院謝票 鄭秀文驚喜現身

劉德華新戲大賣 連走3戲院謝票 鄭秀文驚喜現身
劉德華戲院謝票 鄭秀文驚喜現身

劉德華戲院謝票 鄭秀文驚喜現身
民進黨立委批劉德華唱「中國人」國台辦：一些綠營政客數典忘祖

民進黨立委批劉德華唱「中國人」國台辦：一些綠營政客數典忘祖

熱門新聞

楊冪主演的「狐妖小紅娘月紅篇」收視、口碑皆不如預期。(取材自微博)

怕被「狐妖小紅娘」拖累？ 劉詩詩新戲傳「因為楊冪」被迫改名

2024-11-11 21:30
楊紫(左)曾在活動上和馮楚軒合影。(取材自微博)

楊紫被實名爆料「陪睡」上位 … 網友炸鍋 律師秒發聲「提告」

2024-11-13 20:29
宋再臨。圖／摘自朝鮮體育

韓星宋再臨死因曝光 警方查獲遺書 他IG留「開始漫長旅程」

2024-11-12 11:41
舒淇、林心如、林熙蕾夢幻聯動出國遊玩。（取材自Instagram）

影壇3女神集體出遊 「親密床照」全曝光了

2024-11-16 07:30
葉珂黑歷史被挖出，男友黃曉明被拖累。(取材自微博)

黃曉明為女友葉珂道歉了 90度鞠躬「我一定處理好私事」

2024-11-15 23:46
Lisa在高雄的演唱會反應熱烈。(擷自噓！星聞)

直擊／屁股蛋、螞蟻腰全都露 Lisa辣翻高雄粉絲瘋狂

2024-11-17 12:21

超人氣

更多 >
川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾
半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」
川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌
實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種

實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種
華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手