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劉亦菲二搭「前夫」他為新劇爆瘦13公斤

娛樂新聞組／即時報導
林更新（左）在「玫瑰的故事」中飾演劉亦菲的學長，也是她的前夫。（取材自微博）
林更新（左）在「玫瑰的故事」中飾演劉亦菲的學長，也是她的前夫。（取材自微博）

大陸女星劉亦菲將開拍首部懸疑劇「近海新生」，二搭「玫瑰的故事」「前夫」林更新，及朱珠、秦昊。不少網友看到劉亦菲居然二搭林更新，笑虧「等等，還沒原諒方協文(林更新在「玫瑰的故事」的角色名)欸！」原73公斤的林更新被捕捉到目測只剩60公斤，推測他是為了新劇做準備。

劉亦菲這幾年回歸電視劇圈，主演每部劇都是神作，從2022年與陳曉主演的「夢華錄」、2023年與李現搭檔「去有風的地方」，到今年「玫瑰的故事」又為她創下事業新高峰。自從拍完「玫瑰的故事」，劉亦菲已長達1年未拍戲，最近終於傳出她將演出職涯第一部懸疑劇「近海新生」，由中國名導辛爽執導，這也是辛爽繼「漫長的季節」、「隱秘的角落」後的新作，將成為辛爽導演的懸疑三部曲。

劉亦菲將開拍首部懸疑劇「近海新生」。（取材自微博）
劉亦菲將開拍首部懸疑劇「近海新生」。（取材自微博）

「近海新生」演員陣容更讓人期待，這次的主演除了劉亦菲外，還有與她剛演完「玫瑰的故事」的「前夫」林更新、「老闆」朱珠，以及演技派男星秦昊。許多網友看到林更新要二搭劉亦菲，開玩笑說「等等，還沒原諒方協文欸！」，但對兩人這麼快就再度搭檔非常期待。

值得一提的是，有著「9億少女的夢」美稱的林更新正在念上海戲劇學院博士班，被拍到他瘦了一大圈，身高186公分的他，瘦到目測只有60公斤，不少人推測他是為了新劇做準備。

林更新被拍到變瘦畫面，目測只剩60公斤，下巴線清晰可見。（取材自微博）
林更新被拍到變瘦畫面，目測只剩60公斤，下巴線清晰可見。（取材自微博）

劉亦菲

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