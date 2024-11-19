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粉絲當眾誇「比張曼玉美」 女諧星高情商化解尷尬

娛樂新聞組／即時報導
吳君如被讚比張曼玉美，顯得十分尷尬。（取材自微博）
吳君如被讚比張曼玉美，顯得十分尷尬。（取材自微博）

香港女星吳君如憑最新主演愛情喜劇片「我談的那場戀愛」暌違21年再度問鼎金馬影后。近日她忙著當空中飛人參展、為電影宣傳，竟被觀眾當面大讚「比張曼玉美」，意外引發討論。

吳君如近期忙於宣傳新電影「我談的那場戀愛」，在一次見面會的問答環節中，一位女觀眾對吳君如直言：「我一直覺得你特別特別美，就是吳君如姐姐，我覺得你比張曼玉美很多很多。」

61歲張曼玉仍然氣質出眾。(取材自Instagram)
61歲張曼玉仍然氣質出眾。(取材自Instagram)

聽完女觀眾的讚美，吳君如有點尷尬不知如何應對，導演何妙祺緩頰：「各有各的美。」但這名觀眾還很堅持強調：「是真的！」，吳君如則笑笑：「我都不知道怎麼反應了！」並補充自己和張曼玉「不同類型，完全不同類型」。這場互動不僅讓現場笑聲不斷，再次展現吳君如親民且機智的魅力，為電影宣傳增添不少話題性。

見面會畫面曝光後，有不少網友認為這名觀眾的發言不當，網友批評：「莫名其妙被比較，兩位當事人並不會快樂」、「美就美，為什麼非要跟另一個人比呢？」、「路演怎麼總有一些尷尬的發言」、「吳君如是搞笑天才，張曼玉是演技之神，沒法比~」、「蠢壞觀眾」。

張曼玉因主演「花樣年華」、「甜蜜蜜」等多部經典電影，以精湛演技獲多項影后殊榮，成為影壇不朽的傳奇。儘管近年逐漸淡出螢光幕，但她的人氣依舊不減，早前在上海時裝周亮相，61歲的她仍然氣質出眾。

吳君如在「金雞」中展現演技功力。（取材自豆瓣電影）
吳君如在「金雞」中展現演技功力。（取材自豆瓣電影）

吳君如1983年考入無線電視藝員訓練班，成為第12期學員，與劉青雲、曾華倩、劉嘉玲、藍潔瑛等人成了同學。1988年吳君如參演錢升瑋導演的動作喜劇片「霸王花」，她飾演的「霸王花」安妮性格豪爽，並憑藉該角色獲得第8屆香港電影金像獎最佳新演員提名，打開了她的喜劇表演之路。

張曼玉 香港

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